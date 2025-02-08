В Сербии отреагировали на возможный товарищеский матч со сборной России

Сербский журналиствысказался о возможном товарищеском матче со сборной России.

«В принципе, у нас, в Сербии, были бы рады матчу с Россией, но сейчас многое зависит от календаря соревнований. Если будут свободные дни от других матчей сборных, то шанс будет. Это также зависит и от главного тренера сборной Стойковича и того, какое у него расписание на игры», — сказал Цветкович «СЭ».

21 марта 2024 года сборные России и Сербии уже играли друг с другом. Тогда в товарищеском матче россияне разгромили соперника со счетом 4:0.