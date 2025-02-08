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    «Реал» — «Атлетико». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 23-го тура Ла Лиги «Реал» — «Атлетико»

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    «Реал» на своем поле сыграет с «Атлетико» в матче 23-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом мадридского дерби можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Реал»

    «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 49 очков в 22-х матчах. «Сливочные» одержали 15 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, забив 50 голов и пропустив 21 мяч в свои ворота.

    В прошлом туре «Реал» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию в Ла Лиге, неожиданно уступив в гостях «Эспаньолу» (0:1). До этого мадридцы последовательно обыграли «Севилью» (4:2), «Валенсию» (2:1), «Лас-Пальмас» (4:1) и «Вальядолид» (3:0).

    В этот четверг «Реал» играл в гостях против «Леганеса» в матче 1/4 финала Кубка Испании. «Сливочные» одержали непростую победу со счетом 3:2 и пробились в следующий раунд.

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    «Атлетико»

    «Атлетико» с 48 очками идет на втором месте в турнирной таблице и отстает от «Реала» на один балл. «Матрасники» одержали 14 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения, забив 37 голов и пропустив 14 мячей в свои ворота.

    В двух крайних турах «Атлетико» набрал 4 очка. После ничьей с «Вильярреалом» (1:1) команда Диего Симеоне одержала уверенную победу над «Мальоркой» — 2:0.

    На этой неделе «Атлетико» легко преодолел стадию 1/4 финала Кубка Испании. Матч против «Хетафе» завершился крупной победой мадридской команды со счетом 5:0.

    Личные встречи

    В матче первого круга команды сыграли вничью — 1:1.

    В последних 10-ти встречах «Реал» одержал 4 победы, «Атлетико» оказался сильнее в 3-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Реал» — «Атлетико» с коэффициентом 2.05.

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