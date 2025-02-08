«СЭ»: Ларин покидает «Крылья Советов»

Николай Ларин Фото: globallookpress.com
Ларин не входил в штат самарцев, но на нем были возложены обязанности по подготовке молодых футболистов в «Крыльях Советах», он курировал «Крылья Советов-2» и другие молодежные команды в структуре клуба.
Ларин подготовил план по подготовке самарских воспитанников и приступил к его реализации.
Известность 52-летний специалист получил во время работы в «Чертаново» (2008-2021), где он был директором академии и подготовил целую плеяду футболистов РПЛ, многие из которых выступают в «Крыльях Советов», «Локомотиве», «Спартаке» и других российских командах.
В самарском клубе он работал с 2023 года.