«Боруссия» Д проиграла «Штутгарту», «Унион» разгромил «Хоффенхайм»

Юлиан Шабо (№24) Фото: globallookpress.com
Дортмундская «Боруссия» уступила на своем поле «Штутгарту» со счетом 1:2.
В первом тайме забитых мячей не было. На 50-й минуте гости вышли вперед после автогола защитника Вальдемара Антона, который в прошлом сезоне выступал за швабов.
На 62-й минуте Юлиан Шабо увеличил преимущество «Штутгарта».
Единственный мяч хозяева смогли забить на 82-й минуте после точного удара Юлиана Брандта.
Футбол. Германия. Бундеслига
Боруссия Д — Штутгарт 1:2
Голы: 0:1 Вальдемар Антон (автогол) (50'), 0:2 Юлиан Хабот (62'), 1:2 Юлиан Брандт (81') Боруссия Д: Грегор Кобель, Юлиан Рюэрсон, Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини (Daniel Svensson, 85'), Эмре Джан, Паскаль Грос (Джованни Рейна, 85'), Карим Адейеми (Максимилиан Байер, 71'), Джейми Байно-Гиттенс (Жюльен Дюранвиль, 85'), Марсель Забитцер, Юлиан Брандт, Серу Гирасси Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт, Рамон Хендрикс, Юлиан Хабот, Леонидас Стергиу, Крис Фюрих (Йоша Вагноман, 70'), Джейми Левелинг (Ник Вольтемаде, 86'), Атакан Каразор, Ангело Штиллер, Дениз Ундав (Эрмедин Демирович, 70'), Энцо Мийо (Янник Кайтель, 77') Предупреждения: Эмре Джан (17'), Юлиан Рюэрсон (56'), Карим Адейеми (60'), Юлиан Рюэрсон (90'), Ангело Штиллер (90'), Жюльен Дюранвиль (90 + 2'), Атакан Каразор (90 + 7')
Календарь и таблица Бундеслиги
«Хоффенхайм» на своем поле потерпел разгромное поражение от берлинского «Униона» — 0:4.
Дублем в этой встрече отметился Бенедикт Холлербах, также отличились Марин Любичич и Андрей Илич.
Футбол. Германия. Бундеслига
Хоффенхайм — Унион 0:4
Голы: 0:1 Бенедикт Холлербах (24'), 0:2 Марин Любичич (61'), 0:3 Андрей Илич (73'), 0:4 Бенедикт Холлербах (87') Хоффенхайм: Лука Филипп, Артур Шавес, Лео Эстигор, Кевин Акпогума (Павел Кадержабек, 64'), Мариус Бюльтер (Erencan Yardimci, 64'), Деннис Гайгер (Bazoumana Toure, 72'), Том Бишоф, Давид Юрасек (Александер Прасс, 76'), Андрей Крамарич, Адам Гложек, Макс Мёрштедт (Гифт Орбан, 46') Унион: Фредерик Реннов, Диогу Лейте, Данило Дуки, Йосип Юранович (Кристофер Триммель, 76'), Чон У Ён, Тим Скарке (Марин Любичич, 59'), Рани Хедира, Яник Хаберер (Лука Тусар, 46'), Иван Пртаин (Андрей Илич, 46'), Бенедикт Холлербах, Роберт Сков (Том Роте, 88') Предупреждения: Мариус Бюльтер (2'), Деннис Гайгер (36'), Кристофер Триммель (90')
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
«Фрайбург» дома обыграл «Хайденхайм» — 1:0.
Единственный мяч на 30-й минуте забил Винченцо Грифо.
Футбол. Германия. Бундеслига
Фрайбург — Хайденхайм 1:0
Гол: 1:0 Винченцо Грифо (30') Фрайбург: Ноа Атуболу, Кильянн Сильдийя, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Кристиан Гюнтер (Жорди Макенго, 90'), Николас Хефлер, Максимилиан Эггештайн, Рицу Доан (Ян-Никлас Бесте, 84'), Винченцо Грифо (Патрик Остерхаге, 90'), Эрен Динкчи (Мерлин Рёль, 62'), Лукас Хёлер (Junior Adamu, 62') Хайденхайм: Кевин Мюллер, Йонас Фёренбах (Марнон Буш, 20'), Патрик Майнка, Омар Траоре, Адриан Бек (Юлиан Нийус, 80'), Ян Шёппнер, Лука Кербер (Сэрлорд Конте, 67'), Бенедикт Гимбер (Марвин Пирингер, 46'), Буду Зивзивадзе, Матиас Хонсак, Frans Kratzig (Пауль Ваннер, 67') Предупреждения: Бенедикт Гимбер (18'), Максимилиан Эггештайн (45 + 4'), Лукас Хёлер (55'), Винченцо Грифо (76')