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    Трансфер Гарсии стал рекордным в истории «Спартака»

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    Сегодня, 7 февраля, стало известно о трансфере Леви Гарсии в московский «Спартак» из греческого АЕК.

    Леви Гарсия
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    Леви Гарсия

    Сумма сделки оценивается в € 20 млн плюс бонусы. Это автоматически делает переход 27-летнего игрока сборной Тринидада и Тобаго самым крупным в истории красно-белых.

    Топ-10 самых дорогих трансферов в истории «Спартака»:
    • Леви Гарсия — € 20 млн;
    • Гус Тиль — € 18 млн;
    • Эсекиель Барко — € 14 млн;
    • Манфред Угальде — € 13 млн;
    • Фернандо — € 12,5 млн;
    • Эйден Макгиди — € 12 млн;
    • Алекс Крал — € 12 млн;
    • Педро Роша — € 12 млн;
    • Квинси Промес — € 11,5 млн;
    • Эммануэль Эменике — € 10 млн.

    В этом сезоне Гарсия сыграл за АЕК 22 матча, забил 10 мячей и отдал три голевые передачи.

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