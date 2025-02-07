Трансфер Гарсии стал рекордным в истории «Спартака»

Сегодня, 7 февраля, стало известно о трансферев московскийиз греческого

Сумма сделки оценивается в € 20 млн плюс бонусы. Это автоматически делает переход 27-летнего игрока сборной Тринидада и Тобаго самым крупным в истории красно-белых.

Топ-10 самых дорогих трансферов в истории «Спартака»: Леви Гарсия — € 20 млн;

Гус Тиль — € 18 млн;

Эсекиель Барко — € 14 млн;

Манфред Угальде — € 13 млн;

Фернандо — € 12,5 млн;

Эйден Макгиди — € 12 млн;

Алекс Крал — € 12 млн;

Педро Роша — € 12 млн;

Квинси Промес — € 11,5 млн;

Эммануэль Эменике — € 10 млн.

В этом сезоне Гарсия сыграл за АЕК 22 матча, забил 10 мячей и отдал три голевые передачи.