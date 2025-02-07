Трансфер Гарсии стал рекордным в истории «Спартака»

Леви Гарсия Фото: globallookpress.com
Сумма сделки оценивается в € 20 млн плюс бонусы. Это автоматически делает переход 27-летнего игрока сборной Тринидада и Тобаго самым крупным в истории красно-белых.
Топ-10 самых дорогих трансферов в истории «Спартака»:
- Леви Гарсия — € 20 млн;
- Гус Тиль — € 18 млн;
- Эсекиель Барко — € 14 млн;
- Манфред Угальде — € 13 млн;
- Фернандо — € 12,5 млн;
- Эйден Макгиди — € 12 млн;
- Алекс Крал — € 12 млн;
- Педро Роша — € 12 млн;
- Квинси Промес — € 11,5 млн;
- Эммануэль Эменике — € 10 млн.
В этом сезоне Гарсия сыграл за АЕК 22 матча, забил 10 мячей и отдал три голевые передачи.