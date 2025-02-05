«Ньюкасл» начал февраль с поражения от «Фулхэма» (1:2) в АПЛ. Если в этот раз «сороки» снова потерпят неудачу, то это будет для них третье домашнее фиаско.
«Арсенал» выиграл четыре матча подряд. В последнем «канониры» уничтожили «Ман Сити», разбив команду Гвардиолы со счетом 5:1. Так что к этой игре лондонцы подходят в отличной форме.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.
- Букмекеры дают на победу в матче 4.20 и 1.81 соответственно. При этом на проход «Ньюкасла» в финал турнира цифра меньше: 1.28 и 3.90.
- Искусственный интеллект уверен, что матч закончится без голов нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.
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