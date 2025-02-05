5 февраля в 23:00 мскначнут ответный поединок полуфинальной серии Кубка английской лиги. В первой встрече хозяева выиграли 2:0.

«Ньюкасл» начал февраль с поражения от «Фулхэма» (1:2) в АПЛ. Если в этот раз «сороки» снова потерпят неудачу, то это будет для них третье домашнее фиаско.

«Арсенал» выиграл четыре матча подряд. В последнем «канониры» уничтожили «Ман Сити», разбив команду Гвардиолы со счетом 5:1. Так что к этой игре лондонцы подходят в отличной форме.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.35. Букмекеры дают на победу в матче 4.20 и 1.81 соответственно. При этом на проход «Ньюкасла» в финал турнира цифра меньше: 1.28 и 3.90.

Искусственный интеллект уверен, что матч закончится без голов нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

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