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    Возьмет ли «Арсенал» реванш у «Ньюкасла»?

    Ньюкасл — Арсенал: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Арсенал»
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    Кай Хаверц («Арсенал»)
    5 февраля в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги сыграют «Ньюкасл» и «Арсенал». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 05 Февраля 2025 года

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 23:00 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: команда из города Ньюкасл-апон-Тайн в чемпионате страны борется за место в зоне Лиги чемпионов.

    В настоящий момент «сороки» имеют в своем активе 41 очко и занимают пятое место в турнирной таблице.

    Ньюкасл — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из одноименного города смог забить 42 мяча, а пропустил 29.

    Последние матчи: в прошлых турах «горожане» уступили «Фулхэму» (1:2), но победили «Саутгемптон» (3:1).

    До этого же «дрозды» проиграли «Борнмуту» (1:4), но выиграли у «Вулверхэмптона» (3:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Также «черно-белые» переиграли «Бромли» (3:1) в Кубке Англии и «Арсенал» (2:0) в первой игре Кубка лиги.

    Не сыграют: травмированы Харви Барнс и Джамаль Ласкеллес.

    Состояние команды: еще недавно «Ньюкасл» имел отличную победную серию, но сейчас подопечные Эдди Хау стали проигрывать в домашних матчах.

    «Ньюкаслу» будет крайне сложно попасть в зону Лиги чемпионов, но в еврокубки команда проходить должна. Также она может сделать ставку как раз на Кубок лиги, ведь до трофея уже рукой подать.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: лондонская команда старается навязать борьбу за чемпионский титул.

    Сейчас у «канониров» 50 очков и вторая строчка в турнирной таблице.

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    • Лондонцы смогли забить 49 мячей, а пропустили 22.

    Последние матчи: в прошлых турах «красные» обыграли «Манчестер Сити» (5:1) и «Вулверхэмптон» (1:0).

    Также коллектив из Лондона выиграл у «Жироны» (2:1) и загребского «Динамо» (3:0) в Лиге чемпионов

    В Кубке Англии столичная команда по пенальти уступила «Манчестер Юнайтед», а в первом полуфинале Кубка лиги «оружейники» проиграли «Ньюкаслу» (0:2).

    Не сыграют: в лазарете команды из столицы Англии находятся Габриэл Жезус, Букайо Сака, Такехиро Томиясу и Бен Уайт.

    Состояние команды: подопечные Микеля Артеты стараются бороться за все из возможных трофеев, но могут остаться ни с чем.

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    В чемпионате «Арсенал» уже отстал от «Ливерпуля» на 6 очков, из Кубка Англии вылетел, в Кубке лиге проиграл первый полуфинальный матч, а в Лиге чемпионов будет крайне сложно за что-то зацепиться.

    Статистика для ставок

    • «Ньюкасл» 13 матчей не играет вничью

    • «Арсенал» не проигрывает на протяжении 6 матчей

    • В последней очной игре команд в Кубке лиги «Ньюкасл» выиграл у «Арсенала» со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.75, а победа «Ньюкасла» — в 3.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.83 и 1.97.

    Прогноз: «Арсеналу» нечего терять, он будет раскрываться и бежать вперед, поэтому ждем результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.35.

    Прогноз: не факт, что «Арсенал» пройдет в финал, но думается, что в этой игре он победит.

    Ставка: победа «Арсенала» за 2.15.

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