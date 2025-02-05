Ньюкасл
Арсенал Лондон
«Ньюкасл»
Турнирное положение: команда из города Ньюкасл-апон-Тайн в чемпионате страны борется за место в зоне Лиги чемпионов.
В настоящий момент «сороки» имеют в своем активе 41 очко и занимают пятое место в турнирной таблице.
Ньюкасл — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров
Коллектив из одноименного города смог забить 42 мяча, а пропустил 29.
Последние матчи: в прошлых турах «горожане» уступили «Фулхэму» (1:2), но победили «Саутгемптон» (3:1).
До этого же «дрозды» проиграли «Борнмуту» (1:4), но выиграли у «Вулверхэмптона» (3:0).
Также «черно-белые» переиграли «Бромли» (3:1) в Кубке Англии и «Арсенал» (2:0) в первой игре Кубка лиги.
Не сыграют: травмированы Харви Барнс и Джамаль Ласкеллес.
Состояние команды: еще недавно «Ньюкасл» имел отличную победную серию, но сейчас подопечные Эдди Хау стали проигрывать в домашних матчах.
«Ньюкаслу» будет крайне сложно попасть в зону Лиги чемпионов, но в еврокубки команда проходить должна. Также она может сделать ставку как раз на Кубок лиги, ведь до трофея уже рукой подать.
«Арсенал»
Турнирное положение: лондонская команда старается навязать борьбу за чемпионский титул.
Сейчас у «канониров» 50 очков и вторая строчка в турнирной таблице.
Лондонцы смогли забить 49 мячей, а пропустили 22.
Последние матчи: в прошлых турах «красные» обыграли «Манчестер Сити» (5:1) и «Вулверхэмптон» (1:0).
Также коллектив из Лондона выиграл у «Жироны» (2:1) и загребского «Динамо» (3:0) в Лиге чемпионов
В Кубке Англии столичная команда по пенальти уступила «Манчестер Юнайтед», а в первом полуфинале Кубка лиги «оружейники» проиграли «Ньюкаслу» (0:2).
Не сыграют: в лазарете команды из столицы Англии находятся Габриэл Жезус, Букайо Сака, Такехиро Томиясу и Бен Уайт.
Состояние команды: подопечные Микеля Артеты стараются бороться за все из возможных трофеев, но могут остаться ни с чем.
В чемпионате «Арсенал» уже отстал от «Ливерпуля» на 6 очков, из Кубка Англии вылетел, в Кубке лиге проиграл первый полуфинальный матч, а в Лиге чемпионов будет крайне сложно за что-то зацепиться.
Статистика для ставок
- «Ньюкасл» 13 матчей не играет вничью
- «Арсенал» не проигрывает на протяжении 6 матчей
- В последней очной игре команд в Кубке лиги «Ньюкасл» выиграл у «Арсенала» со счетом 2:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.75, а победа «Ньюкасла» — в 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.83 и 1.97.
- 2.85Зенит — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.06Локомотив — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 3.80Динамо — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Арсеналу» нечего терять, он будет раскрываться и бежать вперед, поэтому ждем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3 за 2.35.
Прогноз: не факт, что «Арсенал» пройдет в финал, но думается, что в этой игре он победит.
Ставка: победа «Арсенала» за 2.15.