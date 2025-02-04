«Краснодар» — «Динамо»: счет матча 1:0, обзор гола

Завершился матч Зимнего Кубка РПЛ между

Со счетом 1:0 победили южане. Автором единственного гола на 61-й минуте стал колумбийский нападающий Джон Кордоба.

Отметим, что с 56-й минуты «Краснодар» играл в меньшинстве после удаления Витора Тормены за две желтые карточки.

Зимний Кубок РПЛ «Краснодар» — «Динамо» — 1:0 (0:0) Гол: Кордоба, 61«Краснодар»: Агкацев (Дюпин, 62), Оласа (Ларионов, 62), Гонсалес (Петров, 46), Тормена, Диего Коста (Хмарин, 62. Бекетов, 81), Сперцян (Кайо, 62), Кривцов (Ленини, 46), Жоау Батчи (Козлов, 62), Кастаньо (Смолов, 62), Кордоба (Олусегун, 62), Виктор Са (Мозес Кобнан, 62)«Динамо»: Лунев, Скопинцев (Даса, 46), Кутицкий (Бальбуэна, 46), Бессмертный (Фернандес, 46), Фомин (Маричаль, 46), Макаров (Гагнидзе, 46), Карраскаль (Окишор, 46), Александров (Тюкавин, 46), Муми Нгамале (Гладышев, 46), Смелов (Александров, 74), Маухуб (Боков, 46)Предупреждения: Маричаль, 51. Лунев, 57. Окишор, 64. Козлов, 67Удаление: Тормена, 55

Сейчас у «Краснодара» стало 3 очка после двух матчей в группе А, у «Динамо» (0), а лидирует «Спартак» с 3 очками после одной игры.