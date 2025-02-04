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    «Аталанта» — «Болонья»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Аталанта Болонья
    В матче 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» примет «Болонью» на поле стадиона «Атлети Адзурри д’Италия». Игра состоится 4 февраля в 23:00 по мск.

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    «Аталанта» сыграла вничью в двух последних матчах. Она не сумела обыграть «Торино» (1:1) в Серии А и добилась мировой с «Барселоной» (2:2) в Лиге чемпионов. В целом беспроигрышная серия команды Гасперини составляет 4 поединка.

    «Болонья» выиграла 2:0 у «Комо» в прошлом поединке и продлила свою беспроигрышную серию до 7 матчей. В последних пяти играх гости трижды одержали победу. На выезде «красно-синие» сыграли вничью три раза подряд.

    Прогнозы и ставки

    Информация о прогнозах и коэффициентах на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз, коэффициент выбранного события составляет 2.30.

    • Коэффициенты букмекеров: 1.95 и 4.00 на победу команд в основное время, 1.50 и 2.60 на проход в четвертьфинал через овертаймы и серию пенальти.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Болонья» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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