«Аталанта» сыграла вничью в двух последних матчах. Она не сумела обыграть «Торино» (1:1) в Серии А и добилась мировой с «Барселоной» (2:2) в Лиге чемпионов. В целом беспроигрышная серия команды Гасперини составляет 4 поединка.
«Болонья» выиграла 2:0 у «Комо» в прошлом поединке и продлила свою беспроигрышную серию до 7 матчей. В последних пяти играх гости трижды одержали победу. На выезде «красно-синие» сыграли вничью три раза подряд.
Прогнозы и ставки
Информация о прогнозах и коэффициентах на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз, коэффициент выбранного события составляет 2.30.
- Коэффициенты букмекеров: 1.95 и 4.00 на победу команд в основное время, 1.50 и 2.60 на проход в четвертьфинал через овертаймы и серию пенальти.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Болонья» смотрите на сайте LiveCup.Run.
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