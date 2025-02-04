В матче 1/4 финала Кубка Италииприметна поле стадиона «Атлети Адзурри д’Италия». Игра состоится 4 февраля в 23:00 по мск.

«Аталанта» сыграла вничью в двух последних матчах. Она не сумела обыграть «Торино» (1:1) в Серии А и добилась мировой с «Барселоной» (2:2) в Лиге чемпионов. В целом беспроигрышная серия команды Гасперини составляет 4 поединка.

«Болонья» выиграла 2:0 у «Комо» в прошлом поединке и продлила свою беспроигрышную серию до 7 матчей. В последних пяти играх гости трижды одержали победу. На выезде «красно-синие» сыграли вничью три раза подряд.

Прогнозы и ставки

Информация о прогнозах и коэффициентах на игру:

Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз, коэффициент выбранного события составляет 2.30.

сделали свой прогноз, коэффициент выбранного события составляет 2.30. Коэффициенты букмекеров: 1.95 и 4.00 на победу команд в основное время, 1.50 и 2.60 на проход в четвертьфинал через овертаймы и серию пенальти.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Аталанта» — «Болонья» смотрите на сайте LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам