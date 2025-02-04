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    Команды выдадут голевую феерию?

    «Аталанта» — «Болонья». Ожидается ожесточенная борьба за выход в полуфинал кубка. На что лучше сделать ставку 4 февраля? Ответ — в прогнозе на матч 1/4 финала Кубка Италии с коэффициентом 2.30

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Болонья»
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    Матео Ретеги — нападающий «Аталанты»
    В рамках 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» сыграет против «Болоньи». Поединок пройдет 4 февраля и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Болонья», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Февраля 2025 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 18:15 Жирона

    Жирона

  • Жирона
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    «Аталанта»

    Путь к 1/4 финала: Команда из Бергамо начала свой путь в Кубке Италии на стадии 1/8 финала, где разгромила «Чезену» со счетом 6:1. В четвертьфинале «Аталанта» встретится с «Болоньей».

    В Серии А команда также выступает мощно. «Аталанта» занимает 3-е место в таблице чемпионата Италии с 47-ю очками в активе, отставая от лидерства на 6 баллов.

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    Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда сыграла вничью с «Торино» (1:1). Матчем ранее «Аталанта» также поделила очки с «Барселоной» (2:2) в Лиге чемпионов, сравняв счет на 79-й минуте.

    У команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот период «Аталанта» также обыграла «Комо» (2:1) и «Штурм» (5:0).

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    Не сыграют: Одион Коссуну и Джорджио Скалвини (у обоих — травмы).

    Состояние команды: В последнее время «Аталанта» выступает действительно мощно, команда даже отобрала очки у «Барселоны» в Лиге чемпионов. «Болонье» будет непросто в предстоящем матче.

    У команды в нынешнем сезоне есть яркий нападающий Матео Ретеги, который стабильно дает результат. Этот форвард также возглавляет список лучших бомбардиров Серии А.

    «Болонья»

    Путь к 1/4 финала: Команда также начала свой путь в кубке со стадии 1/8 финала. «Болонья» на этой стадии разгромила «Монцу» со счетом 4:0, забив по 2 гола в каждом тайме.

    В рамках чемпионата Италии команда ведет борьбу за зону еврокубков. После 22-х туров «Болонья» занимает 6-е место в таблице с 37-ю очками в активе, отставая от топ-4 на три балла.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке Серии А команда обыграла «Комо» со счетом 2:0, а до этого сыграла вничью со «Спортингом» (1:1) в Лиге чемпионов, упустив преимущество на 77-й минуте.

    У «Болоньи» продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 7 матчей подряд. За этот период команда сумела победить 3 раза при 4-х ничейных результатах.

    Не сыграют: Льюис Фергюсон и Рикардо Орсолини (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: «Болонья» также проводит отличный сезон и всерьез претендует на то, чтобы пошуметь в Кубке Италии. Стоит отметить, что команда довольно средне выступает на чужом поле, набрав в Серии А 17 очков из 33-х возможных в гостях.

    «Болонья» ни разу не проиграла «Аталанте» в последних 4-х очных противостояниях. За этот период команда трижды победила и однажды сыграла вничью.

    Статистика для ставок

    • «Аталанта» не проиграла 4 последних матча

    • У «Болоньи» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 7 матчей подряд

    • В последних 5-и очных противостояниях «Болонья» трижды обыгрывала «Аталанту»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аталанты» — 1.72, победа «Болоньи» — 4.60, ничья — за 3.95.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды забьют довольно много голов.

    Ставка: Тотал 3 больше за 2.30.

    Прогноз: Обе команды будут бороться до конца. «Аталанта» и «Болонья» находятся в отличной форме, поэтому нас ждет отличная борьба.

    Ставка: Обе забьют за 1.75.

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    «Аталанта» — «Болонья»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 04.02.2025. Прогнозы на футбол. Команды выдадут голевую феерию?
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