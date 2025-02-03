«Бетис» — «Атлетик»: счет матча 2:2, обзор голов

на своем поле сыграл вничью с(2:2) в матче 22-го тура испанской Примеры.

В составе хозяев отличились Иско на 15-й минуте и Ромен Перро на 45+2-й минуте.

У «Атлетика» голы забили Айтор Паредес на 33-й минуте и Ойан Сансет на 69-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Бетис — Атлетик 2:2 Голы: 1:0 Иско (15'), 1:1 Айтор Паредес (33'), 2:1 Ромен Перро (45 + 2'), 2:2 Ойан Сансет (69') Бетис: Адриан, Диего Льоренте, Натан, Ромен Перро, Джонни Кардозо (Марк Рока, 81'), Серхи Альтмира (Витор Уго Роке Феррейра, 72'), Иско, Антони (Абде Эззальзули, 72'), Седрик Бакамбу (Джовани Ло Чельсо, 64'), Angel Ortiz, Jesus Rodriguez Caraballo (Пере Гарсия, 82') Атлетик: Унай Симон, Иньиго Лекуэ (Адама Буаро, 80'), Даниэль Вивиан, Айтор Паредес, Андони Горосабель, Унаи Гомес (Горка Гурусета, 56'), Ойан Сансет (Peio Canales, 79'), Микель Весга, Микель Хаурегисар (Беньят Прадос, 56'), Алехандро Беренгер (Альваро Джало, 79'), Иньяки Уильямс Предупреждения: Иско (49'), Седрик Бакамбу (61'), Ойан Сансет (77'), Марк Рока (90 + 3')

«Бетис» после этого матча занимает 9-е место в таблице с 29-ю очками в активе. «Атлетик» — на 4-й строчке (41).