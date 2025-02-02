«Ювентус» — «Эмполи»: счет матча 4:1, обзор голов

В матче 23-го тура итальянской Серииразгромилсо счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Рандаль Коло-Муани, еще по голу забили Душан Влахович и Франсишку Консейсау. За гостей забил Маттиа Де Шильо.

Футбол. Италия. Серия А Ювентус — Эмполи 4:1 Голы: 0:1 Маттиа Де Шильо (4'), 1:1 Рандаль Коло Муани (61'), 2:1 Рандаль Коло Муани (64'), 3:1 Душан Влахович (90'), 4:1 Шику Консейсау (90 + 2') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Федерико Гатти, Николо Савона, Ренато Вейга, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни (Хефрен Тюрам, 85'), Теун Коопмейнерс, Тимоти Уэа, Кенан Йылдыз (Душан Влахович, 65'), Николас Гонсалес (Шику Консейсау, 86'), Рандаль Коло Муани Эмполи: Девис Васкес, Либерато Кэкачей, Лука Марьянуччи (Лоренцо Тосто, 90'), Ардиан Исмайли (Саба Гогличидзе, 59'), Маттиа Де Шильо, Юссеф Мале, Лиам Хендерсон (Jacopo Bacci, 90'), Лоренцо Коломбо, Себастьяно Эспозито (Ismael Konate, 90'), Эммануэль Гьяси, Tino Anjorin (Шимон Журовский, 49') Предупреждения: Эммануэль Гьяси (37'), Юссеф Мале (41'), Юссеф Мале (84')

Календарь и таблица Серии А

«Ювентус» (40 очков) поднялся на четвертое место в серии А. «Эмполи» (21) опустился на 17-ю позицию в турнирной таблице.