2-й таймЮвентус — ЭмполиОнлайн
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    «Ювентус» — «Эмполи»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    2 февраля в Турине «Ювентус» примет «Эмполи» в рамках поединка 23-го тура итальянской Серии А, который состоится на стадионе «Альянц» в 14:30 по мск.

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    «Ювентус» после 22 туров разжился 37 очками и сейчас занимает 5-е место. Зона ЛЧ в двух пунктах, поэтому туринцы явно настроены только на победа. Только она повысит шансы команды на подъем. Тем более что в прошлом туре «зебры» потерпели поражение от «Наполи» (1:2). К слову, это была первая неудача «бьянконери» в нынешнем сезоне Серии А.

    «Эмполи» в одном пункте от зоны вылета, поэтому гостям нужно быть осторожнее. В прошлом туре они смогли набрать один балл, сыграв 1:1 с «Болоньей». В этот раз ничья тоже станет неплохим вариантом, но она не спасет команду в случае победы «Пармы». «Эмполи» не побеждает в турнире уже 7 туров.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.08.

    • Букмекеры ожидаемо дают на «Юве» меньший коэффициенты: 1.45 на победу первых, 8.0 на победу вторых.

    • ИИ прогнозирует минимальную победу «Ювентуса» со счетом 1:0

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ювентус» — «Эмполи» смотрите на LiveCup.Run.

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