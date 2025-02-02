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    «Старая Сеньора» не будет церемониться с «Эмполи»

    «Ювентус» — «Эмполи». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Серия A, 2 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Эмполи»
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    Душан Влахович
    2 февраля в 23-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Эмполи». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Эмполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Февраля 2025 года

    Ювентус

  • Турин
    •  Ювентус 14:30 Эмполи

    Эмполи

  • Италия. Серия А
    •

    «Ювентус»

    Турнирное положение: Туринцы сражаются за выход в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Ювентус» на 2 зачетных балла отстает от заветной четверки. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 мячей в 22 матчах.

    Ювентус — Эмполи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В Лиге чемпионов «Старая Сеньора» уступила «Бенфике» (0:2).

    До того команда проиграла еще и «Наполи» (1:2). При этом чуть ранее она не смогла переиграть «Брюгге» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Ювентус» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Андреа Камбьясо — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Туринцы относительно результативно атакуют. Команда настреляла 35 мячей в 22 поединках итальянского чемпионата.

    Матчи с «Эмполи» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ювентус» победил 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Класс туринцев выше, да и пора бы возвращаться к победам!

    «Эмполи»

    Турнирное положение: «Синие» привычно ходят в середняках. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

    Причем «Эмполи» на один зачетный балл опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Синие» расписали мировую с «Болоньей» (1:1).

    До того команда по всем статьям уступила «Интеру» (1:3). Да и поединок с «Лечче» также завершился коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Эмполи» добыл 2 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Николас Хаас, Пьетро Пеллегри — травмированы. Альберто Грасси, Джузеппе Песселья — дисквалифицированы.

    Состояние команды: «Синие» нынче пребывают в заметном кризисе. Да и с реализацией не клеится: всего 21 забитый мяч в 22 матчах.

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    При этом «Эмполи» постепенно падает в группу аутсайдеров. Да и победы даются «синим» весьма натужно, причем последняя пришлась еще на начало декабря.

    В кадровом плане у команды нынче не столь благостная ситуация. Ряд игроков основной обоймы пребывают в клубном лазарете.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. «Синие» постараются зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Эмполи» в среднем забивает реже гола за матч

    • Два последних очных поединка этих соперников завершились вничью

    • «Ювентус» не побеждал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 9.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.01 и 1.89.

    Прогноз: «Ювентус» наверняка постарается вернуться на победный путь, и уж точно будет активно атаковать.

    Туринцы довольно неплохо атакуют, да и оппонент нынче не блещет стабильностью результатов.

    Ставка: Фора «Ювентуса» -1.5 за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.01

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    «Ювентус» — «Эмполи»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 02.02.2025. Прогнозы на футбол. «Старая Сеньора» не будет церемониться с «Эмполи»
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