2 февраля в 23-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Эмполи». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Эмполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ювентус»

Турнирное положение: Туринцы сражаются за выход в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

При этом «Ювентус» на 2 зачетных балла отстает от заветной четверки. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 мячей в 22 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. В Лиге чемпионов «Старая Сеньора» уступила «Бенфике» (0:2).

До того команда проиграла еще и «Наполи» (1:2). При этом чуть ранее она не смогла переиграть «Брюгге» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 победу. В этих поединках «Ювентус» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Андреа Камбьясо — травмирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Туринцы относительно результативно атакуют. Команда настреляла 35 мячей в 22 поединках итальянского чемпионата.

Матчи с «Эмполи» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ювентус» победил 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Класс туринцев выше, да и пора бы возвращаться к победам!

«Эмполи»

Турнирное положение: «Синие» привычно ходят в середняках. Ныне команда находится на 14 месте турнирной таблицы.

Причем «Эмполи» на один зачетный балл опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 29 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Синие» расписали мировую с «Болоньей» (1:1).

До того команда по всем статьям уступила «Интеру» (1:3). Да и поединок с «Лечче» также завершился коллизией (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эмполи» добыл 2 ничьих. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: Николас Хаас, Пьетро Пеллегри — травмированы. Альберто Грасси, Джузеппе Песселья — дисквалифицированы.

Состояние команды: «Синие» нынче пребывают в заметном кризисе. Да и с реализацией не клеится: всего 21 забитый мяч в 22 матчах.

При этом «Эмполи» постепенно падает в группу аутсайдеров. Да и победы даются «синим» весьма натужно, причем последняя пришлась еще на начало декабря.

В кадровом плане у команды нынче не столь благостная ситуация. Ряд игроков основной обоймы пребывают в клубном лазарете.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. «Синие» постараются зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Эмполи» в среднем забивает реже гола за матч

Два последних очных поединка этих соперников завершились вничью

«Ювентус» не побеждал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 9.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.01 и 1.89.

Прогноз: «Ювентус» наверняка постарается вернуться на победный путь, и уж точно будет активно атаковать.

Туринцы довольно неплохо атакуют, да и оппонент нынче не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Фора «Ювентуса» -1.5 за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.01