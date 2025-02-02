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    «Ювентус» — «Эмполи». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 23-го тура Серии А «Ювентус» — «Эмполи»

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    «Ювентус»
    «Ювентус» на своем поле сыграет с «Эмполи» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Ювентус»

    «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков в 22-х матчах. На счету туринской команды 8 побед, 13 ничьих и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 35:19.

    В крайнем туре «Ювентус» потерпели первое поражение в сезоне, проиграв в гостях лидеру турнирной таблицы — «Наполи» (1:2). До этого команда Мотты обыграла «Милан» (2:0), а еще ранее сыграли вничью три матча подряд с «Аталантой» (1:1), «Торино» (1:1) и «Фиорентиной» (2:2).

    На этой неделе «Ювентус» проиграл снова, не сумев набрать очки в домашнем матче заключительного тура Лиги Чемпионов против «Бенфики» (0:2). Туринцы завершили общий этап на 20-м месте и теперь сыграют в стыковых матчах с ПСВ.

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    «Эмполи»

    «Эмполи» находится рядом с зоной вылета, расположившись на 16-м месте с 21-м очком. На счету команды из одноименного города 4 победы, 9 ничьих и 9 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 21:29.

    Безвыигрышная серия «Эмполи» в Серии А достигла семи матчей. За этот период «синие» заработали всего два очка при пяти поражениях. В крайнем туре «Эмполи» на своем поле обменялся голами с «Болоньей» — ничья 1:1. До этого подопечные Роберто Д’Аверса с одинаковым счетом 1:3 уступили «Интеру» и «Лечче».

    Личные встречи

    В матче первого круга между командами была зафиксирована нулевая ничья.

    В последних 10-ти встречах на счету «Ювентуса» 6 побед, «Эмполи» оказался сильнее в 2-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Эмполи» с коэффициентом 2.08.

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