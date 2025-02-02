«Ювентус» на своем поле сыграет с «Эмполи» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Ювентус»

«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков в 22-х матчах. На счету туринской команды 8 побед, 13 ничьих и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 35:19.

В крайнем туре «Ювентус» потерпели первое поражение в сезоне, проиграв в гостях лидеру турнирной таблицы — «Наполи» (1:2). До этого команда Мотты обыграла «Милан» (2:0), а еще ранее сыграли вничью три матча подряд с «Аталантой» (1:1), «Торино» (1:1) и «Фиорентиной» (2:2).

На этой неделе «Ювентус» проиграл снова, не сумев набрать очки в домашнем матче заключительного тура Лиги Чемпионов против «Бенфики» (0:2). Туринцы завершили общий этап на 20-м месте и теперь сыграют в стыковых матчах с ПСВ.

«Эмполи»

«Эмполи» находится рядом с зоной вылета, расположившись на 16-м месте с 21-м очком. На счету команды из одноименного города 4 победы, 9 ничьих и 9 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 21:29.

Безвыигрышная серия «Эмполи» в Серии А достигла семи матчей. За этот период «синие» заработали всего два очка при пяти поражениях. В крайнем туре «Эмполи» на своем поле обменялся голами с «Болоньей» — ничья 1:1. До этого подопечные Роберто Д’Аверса с одинаковым счетом 1:3 уступили «Интеру» и «Лечче».

Личные встречи

В матче первого круга между командами была зафиксирована нулевая ничья.

В последних 10-ти встречах на счету «Ювентуса» 6 побед, «Эмполи» оказался сильнее в 2-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Эмполи» с коэффициентом 2.08.