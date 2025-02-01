2-й таймБорнмут — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед Салах«Борнмут» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 19:31
    • «Бавария» «перестреляла» «Хольштайн», «Фрайбург» одолел «Бохум»
  • 18:43
    • Александрова стала финалисткой турнира в Линце
    Все новости спорта

    «Атлетико» — «Мальорка»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Мальорка Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В матче 12-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» примет «Мальорку». Встреча команд состоится 1 февраля в 20:30 по мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Атлетико» не смог выиграть в последних двух турах, из-за чего уступил лидерство «Реалу». Команда Диего Симеоне неожиданно проиграла 0:1 «Леганесу» и не смогла выиграть у «Вальядолида», закончив игру вничью 1:1. После этого у «матрасников» 45 очков, а «Реал» остается на расстоянии 4 пунктов.

    «Мальорка» потерпела два поражения подряд. «Островитяне» крупно проиграли «Вильярреалу» 0:4 и со счетом 0:1 уступили «Бетису». Несмотря на это, гости остались в пределах досягаемости еврокубковой зоны. У них 32 очка, а у впереди идущего «Райо Вальекано» 32 пункта.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

    • Букмекеры ожидаемо считают фаворитом «Атлетико»: 1.47 на хозяев, 4.30 на ничью, 8.50 на гостей.

    • Искусственный интеллект считает, что команды разойдутся нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Мальорка» и других поединков Примеры смотрите на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» не заметит астанинцев
  • «Спартак» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Реал» разгромит «Эспаньол»?!
  • «Эспаньол» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • На льду «Динамо» состоится результативная игра?
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.39
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эспаньол — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Оливейры
  • Бои
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Брест — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Атлетико — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Куньлунь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Адмирал — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 10:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Александрова — Ястремская
  • Теннис
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры