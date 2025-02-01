В матче 12-го тура испанской Примеры мадридскийна «Ванда Метрополитано» примет. Встреча команд состоится 1 февраля в 20:30 по мск.

«Атлетико» не смог выиграть в последних двух турах, из-за чего уступил лидерство «Реалу». Команда Диего Симеоне неожиданно проиграла 0:1 «Леганесу» и не смогла выиграть у «Вальядолида», закончив игру вничью 1:1. После этого у «матрасников» 45 очков, а «Реал» остается на расстоянии 4 пунктов.

«Мальорка» потерпела два поражения подряд. «Островитяне» крупно проиграли «Вильярреалу» 0:4 и со счетом 0:1 уступили «Бетису». Несмотря на это, гости остались в пределах досягаемости еврокубковой зоны. У них 32 очка, а у впереди идущего «Райо Вальекано» 32 пункта.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.30. Букмекеры ожидаемо считают фаворитом «Атлетико»: 1.47 на хозяев, 4.30 на ничью, 8.50 на гостей.

Искусственный интеллект считает, что команды разойдутся нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Мальорка» и других поединков Примеры смотрите на сайте LiveCup.Run.

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