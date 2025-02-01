Мадридский «Атлетико» сыграет на своем поле против «Мальорки» в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги. Матч пройдет 1 февраля в Мадриде, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Мальорка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Атлетико» занимает второе место в таблице Ла Лиги, набрав 45 очков в 21 матче. Отставание от «Реала» составляет четыре очка.

Последние матчи: ранее на этой неделе «Атлетико» разгромил «Зальцбург» (4:1) в заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов.

Благодаря этой победе «матрасники» попали в топ-8 и вышли сразу в 1/8 финала в ЛЧ.

При этом в Ла Лиге команда Диего Симеоне слегка забуксовала после серии из восьми побед. В середине января «Атлетико» неожиданно уступил на выезде «Леганесу» (0:1), а потом не смог выиграть на своем поле у «Вильярреала» (1:0).

Не сыграют: аргентинский полузащитник Родриго Де Пауль пропустит предстоящий матч из-за дисквалификации.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: несмотря на потерю очков в двух недавних матчах Ла Лиги, нет никаких сомнений в том, что с «Атлетико» сейчас всё в порядке. Это подтверждает в том числе разгромная победа над «Зальцбургом».

От небольших спадов не застрахованы даже «Реал» и «Барса», поэтому сейчас точно не тот случай, чтобы драматизировать после парочки неудачных результатов.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» находится на шестой строчке, набрав 30 очков в 21 туре.

Последние матчи: текущая серия поражений «Мальорки» составляет уже четыре матча.

Клуб с Балеарских островов начал буксовать еще в начале января. Первым тревожным звоночком стал вылет из Кубка Испании после болезненного поражения от скромной «Понтеведры» (0:3).

Вскоре после этого «Мальорка» разгромно проиграла мадридскому «Реалу» (0:3) в полуфинале Суперкубка Испании.

Дальше были 0:4 от «Вильярреала», а в прошлом туре команда Хагобы Аррасате проиграла на своем поле «Бетису» (0:1).

Не сыграют: Пабло Маффео, Омар Маскарель и Ману Морланес.

Состояние команды: кажется, «Мальорка» подустала после приличного рывка в первой половине сезона.

Хотя спады случались и раньше, сейчас «Мальорка» очень слаба и в защите, и в атаке, о чем свидетельствует количество пропущенных и ноль забитых мячей в недавних матчах.

Статистика для ставок

«Атлетико» — единственная команда Ла Лиги, которая в текущем сезоне еще ни разу не проигрывала на своем поле

«Атлетико» пропустил лишь семь мячей в 11 домашних матчах Ла Лиги

«Мальорка» в текущем чемпионате Испании еще ни разу не играла вничью на чужом поле (пять побед и пять поражений)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Атлетико» в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают за 4.35, а победу «Мальорки» — за 9.00.

Прогноз: «Атлетико» выиграл четыре предыдущих матча против «Мальорки», при этом пропустив лишь один мяч. Вряд ли уставший соперник помешает «матрасникам» продлить серию.

Рекомендуемая ставка: победа «Атлетико» с форой (-1,5) за 2.30.

Прогноз: также можно подумать о ставке на голы «Атлетико» в обоих таймах. Дома банда Симеоне постарается порадовать своих болельщиков.

Ставка: «Атлетико» забьет в обоих таймах за 2.49.