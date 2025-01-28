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    Ла Лига. «Реал» увеличил преимущество над «Атлетико»

    Итоги 21-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Реал»
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    «Реал»
    Флагманы испанского футбола «Реал» и «Барселона» одержали уверенные победы в туре. «Атлетико» потерял очки и отпустил в отрыв королевский клуб. Чем ещё запомнился игровой день, разбираемся вместе.

    Изменения в турнирной таблице

    Ведущая шестёрка команд осталась неизменной, на 7 место Ла Лиги поднялся «Райо Вальекано», а «Реал Сосьедад» опустился на 9 строчку чемпионата.

    На две ступеньки вверх поднялся «Бетис», который расположился на 10 месте. По одной позиции потеряли «Осасуна» (11 место) и «Севилья» (12 место).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Улучшил положение в турнирной таблице «Хетафе», который поднялся на 14 место, опередив «Лас-Пальмас» (15 место) и «Леганес» (16 место).

    Успех «Реала» и «Барселоны»

    Лидер испанской Примеры «Реал» разгромил «Вальядолид» в гостевом матче (3:0). В составе королевского клуба хет-трик оформил Килиан Мбаппе. Французский форвард забил голы на 30-й, 57-й и 91- минутах встречи.

    После этой победы мадридский «Реал» набрал 49 очков, при этом смог увеличить преимущество над «Атлетико» до 4 пунктов. Дело в том, что «матрасники» не смогли выиграть в минувшем туре Ла Лиги, обменявшись голами с «Вильярреалом» (1:1). «Атлетико» удалось избежать поражения благодаря голу Сэмуела Лино на 58-й минуте встречи.

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  • Вчера

    • На третьем месте испанского чемпионата идёт «Барселона», которая одержала самую крупную победу в туре, обыграв «Валенсию» (7:1). В составе «сине-гранатовых» голами отметились Френки де Йонг, Ферран Торрес, Рафинья, Роберт Левандовски, а Фермин Лопес оформил дубль. Был также зафиксирован автогол в исполнении Сесара Таррега. По итогам матча «Барселона» набрала в турнирной таблице 42 очка.

    В топе

    В четвёрку сильнейших входит «Атлетик» из Бильбао, сыграв вничью с клубом «Леганес» (0:0). Ничья принесла команде 40 пунктов.

    «Барселона»
    globallookpress.com

    Далее в турнирной таблице идёт «Вильярреал», который после ничьи с мадридским «Атлетико» аккумулировал 34 пункта.

    Замыкает еврокубковую шестёрку «Мальорка», в 21 туре испанского чемпионата «красно-чёрные» уступили с минимальным счётом «Бетису» (0:1).

    Тур №22

    Матчи 22 тура чемпионата Испании пройдут с 31 января по 3 февраля.

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    Лидер испанского чемпионата «Реал» сыграет на выезде против «Эспаньола», игра запланирована на 1 февраля. В этот же день главный преследователь королевского клуба «Атлетико» примет «Мальорку».

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    В воскресенье, 2 февраля, свой матч сыграет ещё один претендент на титул чемпиона Испании. «Барселона» на своём поле примет «Алавес».

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