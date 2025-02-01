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    «Атлетико» всухую обыграл «Мальорку» в Примере

    «Атлетико» — «Мальорка»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Атлетико» одержал победу над «Мальоркой» (2:0) в матче 22-го тура испанской Примеры.

    Антуан Гризманн — нападающий «Атлетико»
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    Антуан Гризманн — нападающий «Атлетико»

    В составе «матрасников» голы записали на свой счет Самуэл Лино на 26-й минуте и Антуан Гризманн на 90+3-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Мальорка 2:0
    Голы: 1:0 Самуэл Лино (26'), 2:0 Антуан Гризманн (90 + 3') Атлетико: Ян Облак, Робен Ле Норман, Клеман Лангле, Рейнилду, Маркос Льоренте (Науэль Молина, 81'), Пабло Барриос, Коке (Анхель Корреа, 73'), Джулиано Симеоне (Конор Галлахер, 61'), Самуэл Лино (Родриго Рикельме, 81'), Хулиан Альварес (Антуан Гризманн, 61'), Александр Сёрлот Мальорка: Доминик Грейф, Хоан Мохика, Хосе Копете, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Матеу Морей (Роберт Наварро, 67'), Серхи Дардер (Абдон Пратс, 81'), Саму Кошта (Франциско Мачадо, 90'), Дани Родригес (Хан Салас, 81'), Ведат Мурики, Кайл Ларин (Такума Асано, 67') Предупреждения: Мартин Вальент (65'), Робен Ле Норман (70'), Роберт Наварро (72'), Конор Галлахер (82'), Хосе Копете (85')

    После этого матча «Атлетико» занимает 2-е место в таблице Примеры с 48-ю очками в активе. «Мальорка» — на 7-й позиции с 30-ю баллами.

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