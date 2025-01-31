«Твенте» и «Олимпиакос» пробились в плей-офф Лиги Европы

Завершились два матча 8-го тура общего этапа Лиги Европы.

В одной из встреч «Твенте» обыграл «Бешикташ» со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче хозяева забили на 77-й минуте, отличился Дан Ротс.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Твенте — Бешикташ 1:0 Гол: 1:0 Дан Ротс (76') Твенте: Ларс Уннерсталл, Барт ван Рой, Густаф Лагербильке, Анасс Салах-Эддин, Макс Брюнс, Михел Влап (Алек Ван Хооренбек, 87'), Михал Садилек, Сем Стейн (Матиас Кьёлё, 87'), Сайфалла Лтайеф (Бас Кюйперс, 81'), Дан Ротс, Рикки ван Волфсвинкель Бешикташ: Мерт Гюнок, Артур Масуаку, Феликс Удуохай, Эмирхан Топчу, Йонас Свенссон (Онур Булут, 81'), Рафаэл Силва (Салих Учан, 60'), Милот Рашица (Мустафа Хекимоглу, 81'), Али Эльмусрати, Жедсон Фернандеш, Чиро Иммобиле (Семих Кылычсой, 46'), Эрнест Мучи (Жоау Мариу, 69') Предупреждения: Анасс Салах-Эддин (6'), Йонас Свенссон (18'), Чиро Иммобиле (37'), Милот Рашица (54'), Эмирхан Топчу (66')

По итогам общего этапа Лиги Европы «Твенте» сыграет в 1/16 финала, заняв 23-е место. «Бешикташ» — на 28-й позиции, команда завершила свое выступление на турнире.

Календарь и таблица Лиги Европы

В параллельном матче «Олимпиакос» одержал победу над «Карабахом» со счетом 3:0.

В составе хозяев дублем отметился Айюб Эль-Кааби, который забил свои голы на 56-й и 60-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Жулиан Бьянкон на 89-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Олимпиакос — Карабах 3:0 Голы: 1:0 Айюб Эль-Кааби (56'), 2:0 Айюб Эль-Кааби (60'), 3:0 Жулиан Бьянкон (89') Олимпиакос: Константинос Цолакис, Жулиан Бьянкон, Давид Карму (Франсиско Ортега, 69'), Лоренцо Пирола, Жоау да Кошта (Родинеи, 86'), Сантьяго Эссе, Дани Гарсия (Christos Mouzakitis, 69'), Кристоффер Вельде (Франциско Мачадо, 69'), Хараламбос Костулас, Желсон Мартинш, Айюб Эль-Кааби (Роман Яремчук, 77') Карабах: Матеуш Кохальски, Жулио Ромау, Кевин Медина, Бахлул Мустафазаде, Матеус Силва (Марко Вешович, 79'), Нериман Ахундзаде (Муса Гурбанлы, 72'), Абделла Зубир (Эммануэль Аддай, 79'), Леандру Андраде (Алексей Кащук, 72'), Марко Янкович, Элвин Джафаргулиев (Турал Байрамов, 72'), Яссин Бензия Предупреждения: Кевин Медина (16'), Жулио Ромау (41'), Абделла Зубир (61'), Марко Вешович (79'), Эммануэль Аддай (83'), Муса Гурбанлы (90 + 3')

«Олимпиакос» занял 7-е место в таблице, команда сыграет в 1/8 финала Лиги Европы. «Карабах» расположился на последней 36-й позиции с 3 баллами.