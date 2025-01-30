«Брест» — «Реал»: счет матча 0:3, обзор голов

В матче последнего тура общего этапа Лиги чемпионовна выезде обыгралсо счетом 2:0.

В первом тайме смог поразить ворота соперника Родриго, а во второй половине встречи это сделали Джуд Беллингем и тот же Родриго.

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Брест — Реал Мадрид 0:3 Голы: 0:1 Родриго (27'), 0:2 Джуд Беллингхэм (56'), 0:3 Родриго (78') Предупреждения: Матиас Перейра Лаж (10'), Орельен Чуаэми (29'), Антонио Рюдигер (35'), Carlo Ancelotti (64'), Джуд Беллингхэм (74')

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Реал» с 15 очками и с 11-го места пробился в 1/16 финала турнира. У «Бреста» 13 очков, 18-е место и тоже выход в 1/16 финала.