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    «Реал» разгромил «Брест»

    «Брест» — «Реал»: счет матча 0:3, обзор голов

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    В матче последнего тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» на выезде обыграл «Брест» со счетом 2:0.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    В первом тайме смог поразить ворота соперника Родриго, а во второй половине встречи это сделали Джуд Беллингем и тот же Родриго.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Брест — Реал Мадрид 0:3
    Голы: 0:1 Родриго (27'), 0:2 Джуд Беллингхэм (56'), 0:3 Родриго (78') Предупреждения: Матиас Перейра Лаж (10'), Орельен Чуаэми (29'), Антонио Рюдигер (35'), Carlo Ancelotti (64'), Джуд Беллингхэм (74')

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Реал» с 15 очками и с 11-го места пробился в 1/16 финала турнира. У «Бреста» 13 очков, 18-е место и тоже выход в 1/16 финала.

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