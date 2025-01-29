ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сверре НюпанСверре Нюпан: новый супер талант из Норвегии стал целью топ-клубов АПЛ
    Все новости спорта

    Флик — об «Аталанте»: За последние годы они добились невероятных успехов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Испании Барселона Футбол Италии Аталанта
    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об игре «Аталанты» перед очной встречей в рамках заключительного 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны»

    «Я с большим уважением отношусь к Гасперини, к его работе, ко всем идеям, которые он воплощает. Посмотрите, чего можно достичь, когда тренеру доверяют.

    За последние годы они добились невероятных успехов. Мне нравится игровой стиль, который он поставил своей команде. Он уникален для Европы. "Аталанта" классно играет и много забивает. Нам нельзя терять бдительность», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

  • Заключительный тур Лиги Чемпионов. Онлайн
  • Онлайн-трансляция последнего тура общего этапа Лиги Чемпионов
  • Сегодня

    • Матч между «Барселоной» и «Аталантой» состоится сегодня, 29-го января в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 7-и туров «Барселона» занимает 2-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 18-ю очками в активе. «Аталанта» располагается на 7-й строчке с 14-ю баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» обыграет «Штутгарт» и выйдет в плей-офф?
  • «Штутгарт» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • «Манчестер Сити» не станет щадить соперника
  • «Манчестер Сити» — «Брюгге». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Победит ли «Ливерпуль» в Нидерландах?
  • ПСВ — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.95
  • Экспресс дня 29 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Штутгарт — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч ПСВ — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Стяуа — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры