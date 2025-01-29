Флик — об «Аталанте»: За последние годы они добились невероятных успехов

Главный тренервысказался об игреперед очной встречей в рамках заключительного 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Я с большим уважением отношусь к Гасперини, к его работе, ко всем идеям, которые он воплощает. Посмотрите, чего можно достичь, когда тренеру доверяют.

За последние годы они добились невероятных успехов. Мне нравится игровой стиль, который он поставил своей команде. Он уникален для Европы. "Аталанта" классно играет и много забивает. Нам нельзя терять бдительность», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Матч между «Барселоной» и «Аталантой» состоится сегодня, 29-го января в 23:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 7-и туров «Барселона» занимает 2-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 18-ю очками в активе. «Аталанта» располагается на 7-й строчке с 14-ю баллами.