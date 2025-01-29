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    Обойдет ли «Барселона» «Ливерпуль»?

    «Барселона» — «Аталанта». «Барселона» в великолепной форме, но на что сделать ставку в ее матче с «Аталантой» 29 января? Ответ — в прогнозе экспертов на Лигу чемпионов с коэффициентами 2.00 и 2.20

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Аталанта»
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    Роберт Левандовски
    29 января в восьмом, заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле сыграет против «Аталанты». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 29 Января 2025 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 23:00 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
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    «Барселона»

    Турнирное положение: «Барселона» после семи туров основного раунда Лиги чемпионов занимает второе место и уже обеспечила себе путевку в 1/8 финала.

    Команда набрала 18 баллов и на три очка отстает от лидера «Ливерпуля», а также на два балла опережает третий «Арсенал» и четвертый «Интер».

    Барселона — Аталанта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 21-го тура испанского первенства «Барселона» на своем поле просто-таки уничтожила «Валенсию» (7:1).

    В Ла Лиге каталонцы находятся на третьей позиции с отставанием в семь очков от лидера «Реала» и в три пункта от второго «Атлетико», а также с отрывом в два балла от четвертого «Атлетика».

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Педри, Иньиго Мартинес, Ольмо, тер Штеген и Берналь, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Барселона» выиграла шесть раз и ни разу не проиграла.

    Такие результаты сулят хозяевам отличные шансы на победу, особенно на своем поле, хотя, конечно, необходимо учитывать и силу их нынешнего соперника.

    Роберт Левандовски — лучший бомбардир команды и Лиги чемпионов с девятью голами.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» после семи туров основного раунда Лиги чемпионов занимает седьмую позицию в зоне прямого выхода в 1/8 финала.

    Команда набрала 14 баллов и только на один пункт опережает девятую строчку, с которой начинается зона плей-офф, поэтому даже ничья может не позволить ей обеспечить путевку в 1/8 финала.

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на итальянское первенство, «Аталанта» на чужом поле обыграла «Комо» (2:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 22-х поединков также находится на третьей позиции, на семь очков отставая от лидера «Наполи» и на семь пунктов опережая четвертый «Лацио».

    Не сыграют: травмированы — Скамакка и Коссуну, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти предыдущих матчах в разных турнирах «Аталанта» проиграла лишь раз при двух победах и двух ничьих.

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    Такие результаты сулят гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, правда, соперник все же превосходит ее в классе.

    Адемола Лукман и Шарль де Кетеларе — лучшие бомбардиры команды в текущей Лиге чемпионов с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Барселоны» забивали больше 3,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Барселоны» забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Аталанта» не проиграла.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.73. Ничья — в 4.10, победа «Аталанты» — в 4.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.42 и 2.85.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Барселоны».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.20

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