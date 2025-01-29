29 января в восьмом, заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» на своем поле сыграет против «Аталанты». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» после семи туров основного раунда Лиги чемпионов занимает второе место и уже обеспечила себе путевку в 1/8 финала.

Команда набрала 18 баллов и на три очка отстает от лидера «Ливерпуля», а также на два балла опережает третий «Арсенал» и четвертый «Интер».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 21-го тура испанского первенства «Барселона» на своем поле просто-таки уничтожила «Валенсию» (7:1).

В Ла Лиге каталонцы находятся на третьей позиции с отставанием в семь очков от лидера «Реала» и в три пункта от второго «Атлетико», а также с отрывом в два балла от четвертого «Атлетика».

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Педри, Иньиго Мартинес, Ольмо, тер Штеген и Берналь, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Барселона» выиграла шесть раз и ни разу не проиграла.

Такие результаты сулят хозяевам отличные шансы на победу, особенно на своем поле, хотя, конечно, необходимо учитывать и силу их нынешнего соперника.

Роберт Левандовски — лучший бомбардир команды и Лиги чемпионов с девятью голами.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» после семи туров основного раунда Лиги чемпионов занимает седьмую позицию в зоне прямого выхода в 1/8 финала.

Команда набрала 14 баллов и только на один пункт опережает девятую строчку, с которой начинается зона плей-офф, поэтому даже ничья может не позволить ей обеспечить путевку в 1/8 финала.

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на итальянское первенство, «Аталанта» на чужом поле обыграла «Комо» (2:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 22-х поединков также находится на третьей позиции, на семь очков отставая от лидера «Наполи» и на семь пунктов опережая четвертый «Лацио».

Не сыграют: травмированы — Скамакка и Коссуну, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах в разных турнирах «Аталанта» проиграла лишь раз при двух победах и двух ничьих.

Такие результаты сулят гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, правда, соперник все же превосходит ее в классе.

Адемола Лукман и Шарль де Кетеларе — лучшие бомбардиры команды в текущей Лиге чемпионов с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Барселоны» забивали больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Барселоны» забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Аталанта» не проиграла.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.73. Ничья — в 4.10, победа «Аталанты» — в 4.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.42 и 2.85.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 3,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Барселоны».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 3,5 голов за 2.20