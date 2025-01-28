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    Лига 1. ПСЖ теряет очки, но сохраняет лидерство

    Итоги 19-го тура чемпионата Франции по футболу

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    ПСЖ — «Реймс»
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    ПСЖ — «Реймс»
    ПСЖ уверенно лидирует во французском чемпионате, опережая конкурентов на 10 очков. «Марсель» и «Монако» ведут борьбу за второе место чемпионата. В топе — «Ницца», «Лилль» и «Лион».

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 19 тура «Монако» и «Ницца» смогли подняться на одну строчку, расположившись на 3 и 4 местах соответственно. Тандему удалось обойти в турнирной таблице «Лилль», который опустился на 5 строчку.

    «Бресту» и «Страсбургу» удалось подняться на 8 и 9 места соответственно, а вот «Тулуза» опустилась сразу на две ступеньки, заняв 10 строчку.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Поменялись местами в турнирной таблице «Реймс» (12 место) и «Анже» (13 место).
    В зону вылета опустился «Ренн», потеряв две строчки и заняв 16 место. А вот «Нант» и «Сент-Этьен» поднялись на одну позицию, расположившись на 14 и 15 позициях.

    Как ПСЖ потерял очки

    Лидер Лиги 1 ПСЖ упустил победу в домашнем матче против «Реймса», сыграв вничью с соперником (1:1). На 47-й минуте встречи в составе парижан голом отметился Усман Дембеле. Гостям удалось отыграться на 56-й минуте, благодаря точному удару Кеито
    Накамура.

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    • После этой ничьи «Пари Сен-Жермен» 47 очков, «Реймс» занимает 12 место с активом 22 балла.

    Битва за 2 место

    ПСЖ в этом сезоне выступает вне конкуренции, у действующего чемпиона 10 очков преимущество над соперниками. На втором месте расположился «Марсель», укотрого набрано 37 пунктов. В рамках 19 тура немецкой Бундеслиги «провансальцы» проиграли «Ницце» (0:2), позволив ПСЖ увеличить преимущество. «Орлята» в итоге завоевали 33 пункта, расположившись на 4 месте.

    «Монако» — «Гавр»
    globallookpress.com

    На 3 месте в турнирной таблице идёт «Монако», у которого 34 набранных балла. «Монегаски» в 19 туре чемпионата выиграли у «Ренна» (3:2).

    В топе

    В первую пятёрку команд входит «Лилль», у которого 32 очка, «доги» в последней игре чемпионата проиграли «Страсбургу» (1:2).

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    • В топ-6 францзуской Лиги 1 входит «Лион», у которого 30 пунктов. «Олимпийцы» в минувшем туре сыграли вничью с «Нантом» (1:1).

    Зона вылета

    В зону вылета опустился «Ренн», который проиграл «Монако». На данный момент команда занимет 16 место в Лиге 1, у которой набрано 17 очков.

    На 17 строчке Лиги 1 расположился «Монпелье», у которого набрано 15 очков, клуб выиграл у «Тулузы» со счетом 2:1.

    Замыкает таблицу во французском первенстве «Гавр» с 13 очками.

    Тур № 20

    Матчи 20 тура чемпионата Франции пройдут с 31 января по 2 февраля.

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    Действующий чемпион ПСЖ сыграет свой поединок на выезде против «Бреста» 1 февраля.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    «Марсель», занимающий вторую строчку в чемпионате дома сыграет против «Лиона», игра состоится 2 февраля.

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