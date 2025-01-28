Денисов: Батраков заявил о себе очень хорошо, но преждевременных выводов делать не будем

Экс-футболистподелился мнением об игре полузащитникав нынешнем сезоне.

«Давайте посмотрим, пусть Батраков проведёт полноценный сезон и так же — второй. Сейчас он выстрелил, но ведь это его первый полноценный сезон на взрослом уровне.

Заявил о себе очень хорошо, но преждевременных выводов делать не будем. Дай Бог, чтобы Лёша и дальше так продолжал. Главное, как самому Батракову дальше себя вести. В любом случае нужно работать дальше, нет предела совершенству», — сказал Денисов Чемпионату.

В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 17 встреч в рамках российской Премьер-лиги, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.