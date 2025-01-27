Гол Соболева не спас «Зенит» от поражения в товарищеском матче с «Динамо»

Александр Соболев Фото: globallookpress.com
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Динамо».
Авторами забитых мячей в составе московской команды стали Николас Маричаль (58‑я минута), Даниил Фомин (70) и Ярослав Гладышев (86).
Единственный гол «Зенита» в этом матче забил Александр Соболев (80).
В этом матче за «Зенит» впервые сыграл Луис Энрике. Бразильский нападающий был заменен после первого тайма.
Позже в понедельник «Зенит» проведет товарищеский матч против армянского «Ноа», начало — в 17:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.
Товарищеский матч
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (0:0)
Голы: 0:1 — Маричаль (58), 0:2 — Фомин (70), 1:2 — Соболев (80), 1:3 — Гладышев (86)«Зенит» (1-й тайм): Латышонок, Сантос, Нино, Эракович, Горшков, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Мостовой, Соболев«Динамо» (1-й тайм): Лунев, Бессмертный, Бальбуэна, Смелов, Скопинцев, Лаксальт, Александров, Карраскаль, Макаров, Нгамале, Маухуб«Динамо» (2-й тайм): Лещук, Даса, Маричаль, Кутицкий, Фернандес, Гагнидзе, Фомин, Окишор, Гладышев, Артур, Боков