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    Антон ЗиньковскийТрансферный дайджест. 21 — 27 января
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    Гол Соболева не спас «Зенит» от поражения в товарищеском матче с «Динамо»

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    «Зенит» проиграл московскому «Динамо» в рамках товарищеского матча на сборе в Дохе (Катар).

    Александр Соболев
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    Александр Соболев

    Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Динамо».

    Авторами забитых мячей в составе московской команды стали Николас Маричаль (58‑я минута), Даниил Фомин (70) и Ярослав Гладышев (86).

    Единственный гол «Зенита» в этом матче забил Александр Соболев (80).

    В этом матче за «Зенит» впервые сыграл Луис Энрике. Бразильский нападающий был заменен после первого тайма.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Позже в понедельник «Зенит» проведет товарищеский матч против армянского «Ноа», начало — в 17:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    Товарищеский матч
    «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (0:0)
    Голы: 0:1 — Маричаль (58), 0:2 — Фомин (70), 1:2 — Соболев (80), 1:3 — Гладышев (86)«Зенит» (1-й тайм): Латышонок, Сантос, Нино, Эракович, Горшков, Барриос, Вендел, Мантуан, Луис Энрике, Мостовой, Соболев«Динамо» (1-й тайм): Лунев, Бессмертный, Бальбуэна, Смелов, Скопинцев, Лаксальт, Александров, Карраскаль, Макаров, Нгамале, Маухуб«Динамо» (2-й тайм): Лещук, Даса, Маричаль, Кутицкий, Фернандес, Гагнидзе, Фомин, Окишор, Гладышев, Артур, Боков
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