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    Сумеет ли «Зенит» разгромить ереванцев?

    «Зенит» — «Ноа». Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 27 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Ноа»
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    Максим Глушенков
    27 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Ноа». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Ноа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Зенит»

    Турнирное положение: Петербуржцы проводят не столь продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Зенит» лишь по дополнительным показателям уступает лидерство «Краснодару». А вот забила команда Сергея Семака 37 мячей в 18 матчах российского чемпионата.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда победила. Петербуржцы в контрольной встрече минимально одолели сборную Иордании.

    При этом «Зенит» до того подписал мировую с теми же иорданцами (1:1). А вот ранее команда Семака потерпела поражение от «Акрона» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Петербуржцы нынче выглядят не столь выгодно. Команда Семака все никак не наберет своих оптимальных кондиций.

    При этом «Зенит» уже дважды противостоял «Ноа». В первой очной встрече команда с берегов Невы победила (3:0), во второй — подписала сухую мировую.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Александр Соболев и его партнеры обязаны наконец-таки преуспеть в плане реализации.

    «Ноа»

    Турнирное положение: Ереванцы нынешний чемпионат Армении проводят весьма продуктивно. В своем чемпионате они пребывают на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ноа» в 16 поединках своего чемпионата настреляла 53 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила всего лишь 10 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела неудачу. «Ноа» в перестрелке уступил «Бачка-Тополе» (3:4).

    При этом до того команда учинила разгром «Вест Армении» (7:1). А вот встреча с АПОЭЛом принесла лишь разочарование (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ноа» победила 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 20 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ереванцы достаточно крепки, однако в матчах с сильными соперниками выглядят бледновато. Зато атака команды смотрится выгодно!

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    Причем «Ноа» в среднем пропускает реже одного мяча за матч. Плюс ко всему, команда только начинает серию спаррингов.

    Ереванцы пока ни разу не забивали в ворота сильнейшего клуба России. Так что есть прекрасный шанс поправить столь неприятную статистику.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Да и отыскать лазейку к зенитовским воротам армяне вполне способны.

    Статистика для ставок

    • Еренванцы еще ни разу не забивали в ворота «Зенита»

    • «Зенит» в 2 спаррингах забил всего 2 мяча

    • Петербуржцы в среднем забивают 2 мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.24. Ничья оценена в 6.55, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.36 и 2.78.

    Прогноз: Петербуржцы прекрасно атакуют, к тому же потенциально способны улучшить свою результативность.

    «Зенит» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, да и оппонент не выглядит столь монолитно.

    Ставка: Фора «Зенита» -2.5 за 2.44.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.93

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    «Зенит» — «Ноа»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 27.01.2025. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Зенит» разгромить ереванцев?
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