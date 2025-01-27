ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр СелиховНа вольных хлебах. «Спартак» распрощался с Александром Селиховым
    Все новости спорта

    «Венеция» и «Верона» не выявили сильнейшего

    «Венеция» — «Верона»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии
    В мате 22-го тура итальянской Серии А «Венеция» и «Верона» сыграли вничью 1:1.

    «Венеция»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Венеция»

    На гол Алессио Зербина гости ответили точным ударом Джексона Чачтуа.

    Футбол. Италия. Серия А
    Венеция — Верона 1:1
    Голы: 1:0 Алессио Дзербин (28'), 1:1 Джексон Тшатшуа (76') Венеция: Филип Станкович, Ридгесиано Хапс, Джей Идзес, Фали Канде, Исса Думбия (Bjarki Bjarkason, 80'), Ханс Николусси Кавилья, Джанлука Бузио, Гаэтано Ористанио (Джон Йебоа, 80'), Алессио Дзербин, Микаэль Эллертссон (Франческо Дзампано, 68'), Йоэль Похьянпало Верона: Лоренцо Монтипо, Домагой Брадарич (Даниэль Москера, 63'), Джексон Тшатшуа, Флавьюс Данильюк, Диего Коппола, Даниэле Гиларди, Томаш Суслов (Дарко Лазович, 82'), Реда Белахьяне, Суат Сердар, Амин Сарр (Дайлон Ливраменту, 82'), Каспер Тенгстедт (Григорис Кастанос, 40') Предупреждения: Йоэль Похьянпало (45 + 2'), Григорис Кастанос (62')

    Календарь и таблица Серии А

    У «Вероны» теперь стало 20 очков и 17-е место в турнирной таблице. У «Венеции» 16 баллов и 19-я строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обе команды порадуют голами
  • «Алавес» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Смогут ли «Бернли» и «Лидс» определить сильнейшего?
  • «Бернли» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • Домашнюю игру «Металлург» Мг проведет с позиции силы
  • «Металлург» Мг — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.24
  • Экспресс дня 27 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Алавес — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Бернли — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  6.55
  • Экспресс дня 28 января 2025 года
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Портсмут — Миллуолл
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Таунсенд — Мертенс
  • Теннис
  • Завтра в 09:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Грикспор — ван де Зандшульп
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры