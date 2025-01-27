«Венеция» — «Верона»: счет матча 1:1, обзор голов

«Венеция» Фото: globallookpress.com
На гол Алессио Зербина гости ответили точным ударом Джексона Чачтуа.
Футбол. Италия. Серия А
Венеция — Верона 1:1
Голы: 1:0 Алессио Дзербин (28'), 1:1 Джексон Тшатшуа (76') Венеция: Филип Станкович, Ридгесиано Хапс, Джей Идзес, Фали Канде, Исса Думбия (Bjarki Bjarkason, 80'), Ханс Николусси Кавилья, Джанлука Бузио, Гаэтано Ористанио (Джон Йебоа, 80'), Алессио Дзербин, Микаэль Эллертссон (Франческо Дзампано, 68'), Йоэль Похьянпало Верона: Лоренцо Монтипо, Домагой Брадарич (Даниэль Москера, 63'), Джексон Тшатшуа, Флавьюс Данильюк, Диего Коппола, Даниэле Гиларди, Томаш Суслов (Дарко Лазович, 82'), Реда Белахьяне, Суат Сердар, Амин Сарр (Дайлон Ливраменту, 82'), Каспер Тенгстедт (Григорис Кастанос, 40') Предупреждения: Йоэль Похьянпало (45 + 2'), Григорис Кастанос (62')
У «Вероны» теперь стало 20 очков и 17-е место в турнирной таблице. У «Венеции» 16 баллов и 19-я строчка.