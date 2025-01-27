27 января на «Луиджи Феррарис» в Генуеприметв рамках матча 22-го тура чемпионата Италии. Начало поединка в 22:45 по мск.

«Дженоа» и «Монца» проиграли в прошлом туре. Генуйцы не устояли перед «Ромой», уступив 1:3, а «брианцоли» на выезде уступили 1:3 «Болонье». При этом «Монца» потерпела 4-е поражение в пяти играх турнира, тогда как «грифоны» до этого не проигрывали три тура подряд.

В таблице Серии А «Дженоа» занимает 12-е место с 23 очками, а «Монца» находится в самом конце списка с 13 баллами.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.20. Букмекеры считают хозяев фаворитами встречи: 2.23 на «Дженоа», 3.05 на ничью, 3.85 на «Монцу».

Искусственный интеллект также ставит на победу «Дженоа», счет составит 1:0 в пользу «грифонов».

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Дженоа» — «Монца», стартовые составы и статистику команд смотрите на LiveCup.Run.

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