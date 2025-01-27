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    «Дженоа» — «Монца»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    27 января на «Луиджи Феррарис» в Генуе «Дженоа» примет «Монцу» в рамках матча 22-го тура чемпионата Италии. Начало поединка в 22:45 по мск.

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    «Дженоа» и «Монца» проиграли в прошлом туре. Генуйцы не устояли перед «Ромой», уступив 1:3, а «брианцоли» на выезде уступили 1:3 «Болонье». При этом «Монца» потерпела 4-е поражение в пяти играх турнира, тогда как «грифоны» до этого не проигрывали три тура подряд.

    В таблице Серии А «Дженоа» занимает 12-е место с 23 очками, а «Монца» находится в самом конце списка с 13 баллами.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

    • Букмекеры считают хозяев фаворитами встречи: 2.23 на «Дженоа», 3.05 на ничью, 3.85 на «Монцу».

    • Искусственный интеллект также ставит на победу «Дженоа», счет составит 1:0 в пользу «грифонов».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Дженоа» — «Монца», стартовые составы и статистику команд смотрите на LiveCup.Run.

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