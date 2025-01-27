«Дженоа» и «Монца» проиграли в прошлом туре. Генуйцы не устояли перед «Ромой», уступив 1:3, а «брианцоли» на выезде уступили 1:3 «Болонье». При этом «Монца» потерпела 4-е поражение в пяти играх турнира, тогда как «грифоны» до этого не проигрывали три тура подряд.
В таблице Серии А «Дженоа» занимает 12-е место с 23 очками, а «Монца» находится в самом конце списка с 13 баллами.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.
- Букмекеры считают хозяев фаворитами встречи: 2.23 на «Дженоа», 3.05 на ничью, 3.85 на «Монцу».
- Искусственный интеллект также ставит на победу «Дженоа», счет составит 1:0 в пользу «грифонов».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Дженоа» — «Монца», стартовые составы и статистику команд смотрите на LiveCup.Run.
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