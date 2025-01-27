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    Сможет ли «Дженоа» набрать очки в матче с аутсайдером лиги?

    «Дженоа» — «Монца». Хозяева попытаются набрать важные очки. На что лучше сделать ставку 27 января? Ответ — в прогнозе на 22-й тур чемпионат Италии с коэффициентом 2.20

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    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Монца»
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    Андреа Пинамонти — игрок «Дженоа»
    В рамках 22-го тура итальянской Серии А «Дженоа» на своем поле примет «Монцу». Поединок пройдет 27 января и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Дженоа» — «Монца», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Января 2025 года

    Дженоа

  • Генуя
    •  Дженоа 22:45 Монца

    Монца

  • Монца
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    «Дженоа»

    Турнирное положение: Команда занимает 12-е место в таблице Серии А, набрав 23 очка за 21 тур. «Дженоа» опережает зону вылета лишь на 4 балла, а также отстает от зоны еврокубков на 10 пунктов.

    Интересно, что «красно-синие» выступают на своем поле далеко не лучшим образом. «Дженоа» занимает по этому показателю лишь 18-е место в лиге, набрав 9 очков из 33-х возможных дома.

    Дженоа — Монца: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда уступила «Роме» со счетом 1:3, провалив 2-й период. До этого «Дженоа» обыграл «Парму» (1:0), забив единственный гол на 65-й минуте.

    В последних 5-и встречах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Лечче» (0:0). За этот период «Дженоа» обыграл «Эмполи» (2:1) и проиграл «Наполи» (1:2).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: Хонест Аханор, Руслан Малиновский и Витинья (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Дженоа» является крепким середняком в нынешнем сезоне Серии А, но при этом команда не может ощущать себя комфортно, опережая зону вылета лишь на 4 балла.

    «Дженоа» необходимо решать проблему с результативностью, за последние 3 встречи команда забила всего 2 гола, а у лучшего бомбардира Андреа Пинамонти 6 забитых мячей за 20 встреч.

    «Монца»

    Турнирное положение: Команда находится на самом дне, занимая последнее 20-е место в Серии А с 13-ю очками в активе после 21-го тура. «Монца» отстает от спасительной 17-й позиции уже на 7 баллов.

    Удивительно, но эта команда не самая худшая в лиге по результатам гостевых встреч. «Монца» располагается на 16-й позиции по этому показателю, набрав 7 очков из 30-и возможных.

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    • Последние матчи: В прошлом туре команда проиграла «Болонье» со счетом 1:3, пропуская голы в каждом тайме. До этого «Монца» смогла обыграть «Фиорентину» (2:1), забив победный (2-й) гол на 63-й минуте.

    В последних 7-и встречах у команды только 1 победа и 6 поражений. За этот период «Монца» уступила «Кальяри» (1:2), «Парме» (1:2), «Ювентусу» (1:2), «Лечче» (1:2) и «Удинезе» (1:2).

    Не сыграют: Самуэле Биринделли, Алессио Краньо и Роберто Гальярдини (у всех — травмы).

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    Состояние команды: Положение «Монцы» хуже не бывает — команда находится на последнем месте, крайне редко набирает очки и отстает от 17-й строчки уже на 7 пунктов.

    Интересно, что команда довольно часто обыгрывала «Дженоа» в рамках очных противостояниях. В одной из последних встреч «Монца» одолела соперника со счетом 3:2. Сможет ли на сей раз аутсайдер Серии А набрать очки? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • В последних 3-х встречах «Дженоа» забил только 2 гола

    • «Монца» выиграл только 1 раз в последних 7-и встречах при 6-и поражениях

    • В 3-х из 5-и последних очных противостояниях «Монца» обыгрывала «Дженоа»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Дженоа» — 2.20, победа «Монцы» — 3.70, ничья — за 3.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.45 и 1.55 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Дженоа» наберет важнейшие очки, «Монца» очень плоха в последнее время.

    Ставка: Победа «Дженоа» за 2.20.

    Прогноз: Результативность «Дженоа» оставляет желать лучшего, но хозяева вполне способны парочку раз взломать оборону «Монцы».

    Ставка: Тотал 2 больше за 1.85.

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