Капелло прокомментировал стычку Калабрии и Консейсау

Великий итальянский тренервысказал свое мнение о конфликте в своем бывшем клубе «Милане» между защитникоми тренером

«Это ненормально, когда тренер так выражается в адрес одного из своих игроков на глазах у всех. Конечно, в футболе бывают споры, порой жесткие, я первый, кто это понимает, но это должно быть внутри, в раздевалке, а не перед камерами.

В послематчевых интервью оба виновника спустили все на тормозах, но я по-прежнему убежден, что эта ситуация была симптомом очевидной напряженности и, более того, свидетельствует о некоторой нервозности тренера», —цитирует Капелло Football Italia.

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После игры 22-го тура Серии А против «Пармы» (3:2) Консейсау и Калабрия затеяли потасовку прямо на поле.

Бывший главный тренер «Милана» прокомментировал стычку между наставником «россонери» и крайним после матча 22-го тура итальянской Серии А с «Пармой» (3:2).