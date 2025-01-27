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    Антон ЗиньковскийТрансферный дайджест. 21 — 27 января
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    Капелло прокомментировал стычку Калабрии и Консейсау

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    Великий итальянский тренер Фабио Капелло высказал свое мнение о конфликте в своем бывшем клубе «Милане» между защитником Давиде Калабрией и тренером Сержиу Консейсау.

    Фабио Капелло
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    Фабио Капелло

    «Это ненормально, когда тренер так выражается в адрес одного из своих игроков на глазах у всех. Конечно, в футболе бывают споры, порой жесткие, я первый, кто это понимает, но это должно быть внутри, в раздевалке, а не перед камерами.

    В послематчевых интервью оба виновника спустили все на тормозах, но я по-прежнему убежден, что эта ситуация была симптомом очевидной напряженности и, более того, свидетельствует о некоторой нервозности тренера», —цитирует Капелло Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    После игры 22-го тура Серии А против «Пармы» (3:2) Консейсау и Калабрия затеяли потасовку прямо на поле.

    Бывший главный тренер «Милана» прокомментировал стычку между наставником «россонери» и крайним после матча 22-го тура итальянской Серии А с «Пармой» (3:2).

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