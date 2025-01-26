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    «Милан» — «Парма»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    26 января «Милан» примет «Парму» в матче 22-го тура итальянской Серии А, который состоится на «Сан-Сиро» в 14:30 по мск.

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    После 20 сыгранных матчей в турнире «россонери» имеют 31 очко и занимают 8-е место. В прошлом туре они потерпели поражение 0:2 от «Ювентуса», из-за чего их планы сблизиться с зоной еврокубков потерпели неудачу. Дома в Серии А «Милан» три раза подряд сыграл вничью, поэтому для него важно наконец выиграть.

    «Парма» с 20 очками идет 16-й. Она выиграла только один матч из пяти. После поражения 0:1 от «Дженоа» «крестоносцы» попытались исправиться, сыграв вничью 1:1 с «Венецией». Если «Парма» не выиграет в этот раз, то ей грозит попадание в зону вылета.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru верят, что «Милан» наконец-то выиграет на «Сан-Сиро». В своем прогнозе они предложили ставки на игру.

    • Букмекеры дают 1.27 на победу «Милана», 6.10 на ничью и 11.0 на победу «Пармы».

    • В виртуальной битве ИИ победил «Милан» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Милан» — «Парма» смотрите на LiveCup.Run.

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