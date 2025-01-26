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    «Милан» не упустит победу в матче против «Пармы»

    «Милан» — «Парма». «Россонери» ведет борьбу за попадание в еврокубки. На что лучше сделать ставку 26 января? Ответ — в прогнозе на 22-й тур чемпионата Италии с коэффициентом 2.10

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    Кристиан Пулишич — лучший бомбардир «Милана» в Серии А
    В рамках 22-го тура итальянской Серии А «Милан» на своем поле примет «Парма». Поединок пройдет 26 января и начнется в 14:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Парма», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Января 2025 года

    Милан

  • Милан
    •  Милан 14:30 Парма

    Парма

  • Парма
    •

    «Милан»

    Турнирное положение: «Россонери» занимает лишь 8-е место в таблице Серии А, набрав 31 очко за 20 туров. «Милан» отстает от 6-й позиции (зона еврокубков) лишь на 2 балла.

    Команда также располагается на 8-й позиции в лиге по результатам домашних встреч, набрав 17 очков из 30-и возможных на своем поле. При родных трибунах «Милан» пропустил всего 6 мячей.

    Милан — Парма: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре общего этапа Лиги чемпионов команда обыграла «Жирону» со счетом 1:0, забив единственный гол на 37-й минуте. До этого «Милан» проиграл «Ювентусу» (0:2) в Серии А.

    В последних 10-и встречах во всех турнирах команда проиграла только 1 раз, 6 раз победила и трижды сыграла вничью. За этот период «Милан» обыгрывал «Интер» и «Ювентус» в Суперкубке страны.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: Эмерсон Роял (перебор желтых карточек), Самуэль Чуквуезе, Алессандро Флоренци, Рубен Лофтус-Чик и Малик Тиау (у всех — травмы).

    Состояние команды: В последнее время «Милан» выглядит очень здорово, но турнирное положение в Серии А оставляет желать лучшего. Команде необходимо выдать победную серию, чтобы вернуться в зону еврокубков.

    У «Милана» в нынешнем сезоне нет яркого игрока в атаке, который стабильно приносит результат. Нападающий Кристиан Пулишич забил только 5 голов за 16 встреч при 4-х результативных передачах.

    «Парма»

    Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за выживание в Серии А. «Парма» занимает 16-е место в таблице с 20-ю очками в активе после 21-го тура, опережая зону вылета на 1 балл.

    На чужом поле команда набрала 8 очков из 30-и возможных в нынешнем сезоне чемпионата Италии. «Парма» занимает по этому показателю 15-е место в лиге, пропустив за 10 встреч при чужих трибунах 17 раз.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече Серии А команда сыграла вничью с «Венецией» (1:1), сравняв счет на 56-й минуте. До этого «Парма» проиграла «Дженоа» со счетом 0:1.

    В последних 5-и встречах команде удалось обыграть только «Монцу» (2:1), а также по 2 раза «Парма» сыграла вничью и проиграла. За этот период команда пропустила 8 голов при 3-х забитых.

    Не сыграют: Ботонд Балог, Адриан Бернабе, Габриэл Чарпентьер, Алессандро Киркати и Матеус Ковальский (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Парма» старается набирать очки, чтобы не скатываться до зоны вылета, но кажется, что команда будет бороться за выживание до самого последнего тура, ведь пару соперников уже наступают на пятки.

    Интересно, что в последней очной встрече «Парма» обыграла «Милан» на своем поле со счетом 2:1, забив победный мяч на 77-й минуте. Сможет ли команда на сей раз набрать важные очки? В гостях это будет сделать гораздо сложнее.

    Статистика для ставок

    • В последних 10-и встречах во всех турнирах «Милан» проиграл только 1 раз

    • «Парма» не может победить на протяжении 4-х последних матчей на чужом поле (3 поражения и 1 ничья)

    • В последних 5-и очных противостояниях «Парма» по 1-му разу победила и сыграла вничью с «Миланом»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Милана» — 1.30, победа «Пармы» — 9.50, ничья — за 5.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.45 и 2.70 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Парма» не сможет пробить оборону «Милана».

    Ставка: Индивидуальный тотал «Пармы» 0.5 меньше за 2.10.

    Прогноз: «Милан» все-таки победит. Хоть гости и будут цепляться за результат, хозяева гораздо сильнее.

    Ставка: Победа «Милана» с форой (-1.5) за 1.80.

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