ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    БителлоЗатянувшийся отпуск. Легионеры РПЛ не желают возвращаться в российские клубы
  • 09:35
    • Источник: Рашфорд отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии
  • 08:42
    • Луис Энрике высказался о дебюте Хвичи Кварацхелии за ПСЖ
    Все новости спорта

    Булыкин: Положительно оцениваю возможный трансфер Глебова в «Динамо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов Динамо
    Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в «Динамо».

    Данил Глебов может перейти в «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Данил Глебов может перейти в «Динамо»

    «Положительно оцениваю возможный трансфер Глебова в "Динамо". Это хороший футболист, который принесёт пользу топ-клубу в борьбе за чемпионство в РПЛ. Другой момент — "Ростов" получит хорошие деньги за этот переход. Так и функционирует футбол. Клубы поменьше продают своих футболистов в большие клубы.

    Я вижу в этом трансфере пользу для всех. Хочется, чтобы было больше таких футбольных трансферов. Думаю, "Ростов" компенсирует уход Глебова. Команда не борется за высокие места, поэтому Данил не станет для них потерей», — сказал Булыкин Чемпионату.

  • Затянувшийся отпуск. Легионеры РПЛ не желают возвращаться в российские клубы
  • Сразу целый ряд иностранных игроков не прибыл в расположение коллективов РПЛ после зимних каникул
  • Вчера

    • В нынешнем сезоне Глебов провел за «Ростов» 17 матчей, забил гол и сделал голевую передачу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сине-гранатовые» устроят веселье на своем поле
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Оторвется ли «Тоттенхэм» от зоны вылета?
  • «Тоттенхэм» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сумеет ли «Интер» разгромить «Лечче»?
  • «Лечче» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 26 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лечче — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Фулхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ницца — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Биррелл — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Калинская — Доулхайд
  • Теннис
  • Завтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры