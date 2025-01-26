Булыкин: Положительно оцениваю возможный трансфер Глебова в «Динамо»

Экс-нападающий сборной Россииподелился мнением о возможном переходе полузащитника

«Положительно оцениваю возможный трансфер Глебова в "Динамо". Это хороший футболист, который принесёт пользу топ-клубу в борьбе за чемпионство в РПЛ. Другой момент — "Ростов" получит хорошие деньги за этот переход. Так и функционирует футбол. Клубы поменьше продают своих футболистов в большие клубы.

Я вижу в этом трансфере пользу для всех. Хочется, чтобы было больше таких футбольных трансферов. Думаю, "Ростов" компенсирует уход Глебова. Команда не борется за высокие места, поэтому Данил не станет для них потерей», — сказал Булыкин Чемпионату.

В нынешнем сезоне Глебов провел за «Ростов» 17 матчей, забил гол и сделал голевую передачу.