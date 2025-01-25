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    «Лейпциг» — «Байер»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч 19-го тура немецкой Бундеслиги между «Лейпцигом» и «Байером» состоится 25 января на «Ред Булл Арене» в 17:30 по мск.

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    «Лейпциг» на неделе обыграл в Лиге чемпионов «Спортинг» со счетом 2:1. Этот результат ничего не решает, так как «быки» уже не смогут выйти в плей-офф. Теперь им нужно решать вопросы в Бундеслиге, где они не смогли выиграть в двух последних матчах.«Быки» довольствовались ничьей с «Бохумом» (3:3) и проиграл «Штутгарту» (1:2). В таблице хозяева борются за место в топ-4. Пока что они идут пятыми с 31 пунктом.

    «Байер» продолжает побеждать и преследовать «Баварию» в борьбе за лидерство. Отставание составляет 4 пункта. В последнем туре клуб обыграл гладбахскую «Боруссию» со счетом 3:1. После этого среди недели подопечные Алонсо выступили в Лиге чемпионов, где проиграли 1:2 «Атлетико», но сохранили место в первой восьмерке.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Байер» — фаворит букмекеров с коэффициентом 1.92. На победу «Лейпцига» они дают 4.05, на ничью — 3.85.

    • В своем прогнозе с коэффициентом 2.30 эксперты LiveSport.Ru предсказывают результативный матч.

    • По прогнозу ИИ команды сыграют нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лейпциг» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.

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