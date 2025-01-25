«РБ Лейпциг» на своем поле примет «Байер» в 19-м туре немецкой Бундеслиги. Поединок состоится 25 января и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: команда из Лейпцига борется за место в зоне Лиги чемпионов в этом сезоне.

В настоящий момент «Ред Булл» имеет в своем активе 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице.

Коллектив из одноименного города 32 раза поразил ворота соперника и 27 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «крылатые быки» сыграли вничью с «Бохумом» (3:3) и проиграли «Штутгарту» (1:2).

Только до этого «РБ Лейпциг» смог победить «Вердер» (4:2).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

В последней же игре подопечные Марко Розе выиграли у «Спортинга» (2:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в лазарете находятся Ридле Баку, Бенжамин Хенрикс, Ассан Оуердраого и Ксавер Шлагер.

Состояние команды: в этом сезоне «РБ Лейпциг» играет не стабильно. Команда чередует хорошие игры с плохими, поэтому такой и результат.

В любом случае, «Лейпциг» должен бороться за место в зоне Лиги чемпионов и делает это. Также команда продолжает выступление в Кубке страны и Лиге чемпионов.

«Байер»

Турнирное положение: леверкузенцы продолжают погоню за лидирующей «Баварией».

Сейчас «11 рабочих» имеют в своем активе 41 очко и занимают второе место в турнирной таблице, уступая лидеру 4 балла.

Леверкузенский коллектив смог 44 раза забить и 24 раза пропустил.

Последние матчи: в прошлых турах «фармацевты» выиграл у «Боруссии» М (3:1), «Майнца» (1:0) и «Боруссии» Д (3:2).

Также команда из Леверкузена смогла победить «Фрайбург» (5:1) и «Аугсбург» (2:0).

В последней же игре действующие чемпионы Германии уступили «Атлетико» (1:2) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: в лазарете находятся Амин Адли, Жанюэль Белосьян и Мартин Террье.

Состояние команды: сейчас «Байер» набрал отличный ход и пока что в чемпионате его никто не может остановить.

Конечно, подопечные Хаби Алонсо хотят сохранить чемпионский титул у себя, но сделать это будет крайне сложно, поскольку «Бавария» тоже не дремлет. Но в любом случае «Байер» будет пытаться выиграть чемпионат и Кубок и выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Статистика для ставок

«Байер» выиграл 8 последних матчей Бундеслиги

«РБ Лейпциг» забил в каждом из последних 10 матчей

В последнем очном матче в первом круге «РБ Лейпциг» переиграл «Байер» со счетом 3:2.

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 4.00, а победа «Лейпцига» — в 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.57 и 2.40.

Прогноз: в последнее время команды играют результативно, поэтому ожидаем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.30.

Прогноз: если говорить об исходе поединка, то им вполне может быть ничья. Разница между командами не столь велика, как кажется.

Ставка: ничья за 4.00.