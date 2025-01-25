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    «РБ Лейпциг» и «Байер» покажут результативный футбол

    «РБ Лейпциг» — «Байер». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 25 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Байер»
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    Флориан Вирц («Байер»)
    «РБ Лейпциг» на своем поле примет «Байер» в 19-м туре немецкой Бундеслиги. Поединок состоится 25 января и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 25 Января 2025 года

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 17:30 Байер

    Байер

  • Леверкузен
    •

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: команда из Лейпцига борется за место в зоне Лиги чемпионов в этом сезоне.

    В настоящий момент «Ред Булл» имеет в своем активе 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице.

    РБ Лейпциг — Байер: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из одноименного города 32 раза поразил ворота соперника и 27 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «крылатые быки» сыграли вничью с «Бохумом» (3:3) и проиграли «Штутгарту» (1:2).

    Только до этого «РБ Лейпциг» смог победить «Вердер» (4:2).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    В последней же игре подопечные Марко Розе выиграли у «Спортинга» (2:1) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: в лазарете находятся Ридле Баку, Бенжамин Хенрикс, Ассан Оуердраого и Ксавер Шлагер.

    Состояние команды: в этом сезоне «РБ Лейпциг» играет не стабильно. Команда чередует хорошие игры с плохими, поэтому такой и результат.

    В любом случае, «Лейпциг» должен бороться за место в зоне Лиги чемпионов и делает это. Также команда продолжает выступление в Кубке страны и Лиге чемпионов.

    «Байер»

    Турнирное положение: леверкузенцы продолжают погоню за лидирующей «Баварией».

    Сейчас «11 рабочих» имеют в своем активе 41 очко и занимают второе место в турнирной таблице, уступая лидеру 4 балла.

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    • Леверкузенский коллектив смог 44 раза забить и 24 раза пропустил.

    Последние матчи: в прошлых турах «фармацевты» выиграл у «Боруссии» М (3:1), «Майнца» (1:0) и «Боруссии» Д (3:2).

    Также команда из Леверкузена смогла победить «Фрайбург» (5:1) и «Аугсбург» (2:0).

    В последней же игре действующие чемпионы Германии уступили «Атлетико» (1:2) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: в лазарете находятся Амин Адли, Жанюэль Белосьян и Мартин Террье.

    Состояние команды: сейчас «Байер» набрал отличный ход и пока что в чемпионате его никто не может остановить.

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    Конечно, подопечные Хаби Алонсо хотят сохранить чемпионский титул у себя, но сделать это будет крайне сложно, поскольку «Бавария» тоже не дремлет. Но в любом случае «Байер» будет пытаться выиграть чемпионат и Кубок и выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

    Статистика для ставок

    • «Байер» выиграл 8 последних матчей Бундеслиги

    • «РБ Лейпциг» забил в каждом из последних 10 матчей

    • В последнем очном матче в первом круге «РБ Лейпциг» переиграл «Байер» со счетом 3:2.

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 4.00, а победа «Лейпцига» — в 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.57 и 2.40.

    Прогноз: в последнее время команды играют результативно, поэтому ожидаем результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.30.

    Прогноз: если говорить об исходе поединка, то им вполне может быть ничья. Разница между командами не столь велика, как кажется.

    Ставка: ничья за 4.00.

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