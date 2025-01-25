РБ Лейпциг
Байер
«РБ Лейпциг»
Турнирное положение: команда из Лейпцига борется за место в зоне Лиги чемпионов в этом сезоне.
В настоящий момент «Ред Булл» имеет в своем активе 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице.
РБ Лейпциг — Байер: коэффициенты букмекеров
Коллектив из одноименного города 32 раза поразил ворота соперника и 27 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых турах «крылатые быки» сыграли вничью с «Бохумом» (3:3) и проиграли «Штутгарту» (1:2).
Только до этого «РБ Лейпциг» смог победить «Вердер» (4:2).
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
В последней же игре подопечные Марко Розе выиграли у «Спортинга» (2:1) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: в лазарете находятся Ридле Баку, Бенжамин Хенрикс, Ассан Оуердраого и Ксавер Шлагер.
Состояние команды: в этом сезоне «РБ Лейпциг» играет не стабильно. Команда чередует хорошие игры с плохими, поэтому такой и результат.
В любом случае, «Лейпциг» должен бороться за место в зоне Лиги чемпионов и делает это. Также команда продолжает выступление в Кубке страны и Лиге чемпионов.
«Байер»
Турнирное положение: леверкузенцы продолжают погоню за лидирующей «Баварией».
Сейчас «11 рабочих» имеют в своем активе 41 очко и занимают второе место в турнирной таблице, уступая лидеру 4 балла.
Леверкузенский коллектив смог 44 раза забить и 24 раза пропустил.
Последние матчи: в прошлых турах «фармацевты» выиграл у «Боруссии» М (3:1), «Майнца» (1:0) и «Боруссии» Д (3:2).
Также команда из Леверкузена смогла победить «Фрайбург» (5:1) и «Аугсбург» (2:0).
В последней же игре действующие чемпионы Германии уступили «Атлетико» (1:2) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: в лазарете находятся Амин Адли, Жанюэль Белосьян и Мартин Террье.
Состояние команды: сейчас «Байер» набрал отличный ход и пока что в чемпионате его никто не может остановить.
Конечно, подопечные Хаби Алонсо хотят сохранить чемпионский титул у себя, но сделать это будет крайне сложно, поскольку «Бавария» тоже не дремлет. Но в любом случае «Байер» будет пытаться выиграть чемпионат и Кубок и выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
Статистика для ставок
- «Байер» выиграл 8 последних матчей Бундеслиги
- «РБ Лейпциг» забил в каждом из последних 10 матчей
- В последнем очном матче в первом круге «РБ Лейпциг» переиграл «Байер» со счетом 3:2.
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 4.00, а победа «Лейпцига» — в 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.57 и 2.40.
- 1.98Торино — Кальяри: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.15Атлетико — Вильярреал: прогноз и ставкаЗавтра в 18:15
- 1.90Комо — Аталанта: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: в последнее время команды играют результативно, поэтому ожидаем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.30.
Прогноз: если говорить об исходе поединка, то им вполне может быть ничья. Разница между командами не столь велика, как кажется.
Ставка: ничья за 4.00.