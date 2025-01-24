«Юнион» обыграл «Брагу», а РФШ одержал победу над «Аяксом»

Завершились два матча 7-го тура общего этапа Лиги Европы.

В одной из встреч РФШ обыграл «Аякс» со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил игрок латвийской команды Адам Мархиев на 78-й минуте.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги РФШ — Аякс 1:0 Гол: 1:0 Adam Markhiev (78') Предупреждения: Adam Markhiev (37'), Робертс Савалниекс (55'), Стефан Панич (67'), Бранко ван ден Бомен (83')

После этого матча РФШ занимает 30-е место в таблице с 5-ю очками в активе, а «Аякс» располагается на 16-й позиции с 10-ю баллами.

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В параллельной встрече «Юнион» одержал волевую победу над «Брагой» со счетом 2:1.

В составе гостей гол забил Амин Эль-Уаззани на 16-й минуте.

У «Юниона» дублем отметился Франьо Иванович, который отличился на 50-й и 74-й минутах встречи.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Юнион — Брага 2:1 Голы: 0:1 Амин Эль-Уаззани (16'), 1:1 Франьо Иванович (50'), 2:1 Франьо Иванович (74') Предупреждения: Кристиан Бёрджесс (45'), Коки Матида (66'), Kевин Родригес (73'), Витор Карвальо (73'), Витор Карвальо (79'), Сику Ньякате (80'), Рикарду Орта (81'), Коки Матида (82'), Ноа Садики (90'), Исмаэль Гарби (90'), Камил ван де Перре (90 + 5')

«Юнион» располагается на 15-й строчке в таблице с 11-ю баллами. «Брага» — на 27-м месте (7).