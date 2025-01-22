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    «Спартак» расторгнет контракт с Селиховым

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    Вратарь Александр Селихов покинет «Спартак» этой зимой, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Александр Селихов
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    Александр Селихов

    По данным источника, московский клуб расторгнет контракт с 30-летним вратарем.

    Отмечается при этом, что стороны прекратят сотрудничество по обоюдному согласию.

    «Спартак» выплатит Селихову всю зарплату за срок, остающийся до завершения контракта. Эта сумма составляет около 700 тысяч евро.

    Соглашение Селихова со «Спартаком» рассчитано до июня 2025 года.

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    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Селихова в полтора миллиона евро. В текущем сезоне он провел за «Спартак» восемь матчей в Кубке России, в которых пропустил семь мячей.

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