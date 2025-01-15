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    Борис Игнатьев «В "Спартаке" очередной эксперимент за большие деньги». Борис Игнатьев — о главных новостях российского и мирового футбола в наступившем году
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    «Спартак» расторг контракт с португальским защитником

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    Московский «Спартак» сообщил о расторжении контракта с защитником Томашем Таваришем.

    Томаш Тавариш
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    Томаш Тавариш

    «"Спартак" и Томаш расторгли контракт по соглашению сторон. К сожалению, последствия тяжелой травмы помешали ему проявить все грани своего таланта и реализовать потенциал в нашем клубе», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

    В первой половине текущего сезона Тавариш выступал на правах аренды за ЛАСК. В январе австрийский клуб решил досрочно вернуть португальца в «Спартак».

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тавареша в один миллион евро.

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    • «Спартак» купил Тавариша в январе 2023 года у «Бенфики» за два миллиона евро.

    Ранее сообщалось, что 23-летний Тавариш продолжит карьеру в Португалии.

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