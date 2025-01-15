«Спартак» расторг контракт с португальским защитником

Московскийсообщил о расторжении контракта с защитником

«"Спартак" и Томаш расторгли контракт по соглашению сторон. К сожалению, последствия тяжелой травмы помешали ему проявить все грани своего таланта и реализовать потенциал в нашем клубе», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

В первой половине текущего сезона Тавариш выступал на правах аренды за ЛАСК. В январе австрийский клуб решил досрочно вернуть португальца в «Спартак».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тавареша в один миллион евро.

«Спартак» купил Тавариша в январе 2023 года у «Бенфики» за два миллиона евро.

Ранее сообщалось, что 23-летний Тавариш продолжит карьеру в Португалии.