Осинькин: Трудно сказать, кто и за что сглазил «Крылья»

Главный тренер «Крыльев Советов»считает, что его команде по силам завершить сезон в РПЛ выше 10-го места.

«Хотим быть выше 10‑го места. Ситуация в клубе была достаточно сложная. Если бы не концовка, могли и не на 10‑м месте (оказаться), но в любом случае у нас всегда получалось выполнять определенные задачи. Надеемся, что в этом году будет также.

Понимаем, что сейчас не может быть долгосрочных планов. У меня в конце мая заканчивается контракт, как и у достаточно большого числа футболистов — около десяти.

Разговаривали с ребятами и сказали, что мы должны собраться и максимально хорошо, качественно провести этот отрезок, чтобы у нас это будущее было. И этот фундамент под будущую работу закладываем здесь и сейчас (на сборе) в Анталье.

Трудно мне в таком контексте [скандалов] рассуждать, кто нас сглазил и за что. Ну да, действительно, даже каких‑то там судейских моментов вокруг нас было больше всего. Наверное, из четырех самых громких матчей последних лет три были с нами. И все три "Крылья", к сожалению, были пострадавшей стороной.

Я пытаюсь от этого [скандала] отстраниться, но не понимать, не чувствовать ни я, ни футболисты, ни работники клуба не могут. Мы все живые люди, иначе бы каким‑то другим видом деятельности занимались.

Но что‑то еще говорить совершенно смысла нет. Нам надо все сейчас сделать так, чтобы мы сконцентрировались максимально на футболе», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.