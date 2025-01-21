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    Семак: Будем готовиться, работать дальше

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    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче против со сборной Иордании (1:1).

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Я думаю, сложно сложить какое-то впечатление после первого матча. Конечно, первый тайм получился лучше — кто-то лучше готов на сегодняшний день, кто-то — хуже. Таймы получились разными с точки зрения контроля игры. Конечно, брака пока много. Молодёжь, которая приехала нам помочь, совсем поздно начала тренироваться, поэтому они только по чуть-чуть могут играть на сегодняшний день. И здесь, конечно, когда три-четыре игрока выпадают, достаточно сложно требовать и выполнять вещи, которые мы хотим видеть от игроков.

    Слава богу, все живы-здоровы. Будем готовиться, работать дальше. Первый спарринг состоялся. Разберём его, посмотрим и будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

    Напомним, что «Зенит» в настоящий момент занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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