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    «Брюгге» — «Ювентус»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 7-м туре Лиги чемпионов сыграют «Брюгге» и «Ювентус». Матч состоится 21 января на стадионе «Ян Брейдел». Начало в 23:00 мск.

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    «Брюгге» в прошлом туре одолел дома «Спортинг» со счетом 2:1. В целом в турнире команда не проигрывает уже 3 матча, а общая беспроигрышная серия во всех турнирах длится с 27 октября. В турнирной таблице ЛЧ хозяева идут на 19-м месте с 10 баллами.

    Что касается «Ювентуса», то у него 11 пунктов, с которыми он занимает 11-е место. В шестом туре «бьянконери» у себя дома обыграли «Ман Сити» 2:0 и продлили беспроигрышную серию в турнире до трех игр. В минувших двух выездных матчах ЛЧ туринцы выиграть не смогли, сыграв вничью с «Астон Виллой» и «Лиллем».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Прогнозы и коэффициенты для ставок:

    • «Ювентус» — фаворит букмекеров. 3.40 они дают на «Брюгге» и 2.37 предлагают на «Ювентус». Ничья выставлена за 3.20.

    • У экспертов LiveSport.Ru вышел прогноз с коэффициентом 3.35.

    • В прогнозе ИИ ставит на победу «Ювентуса» с результатом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Брюгге» — «Ювентус» можно посмотреть на LiveCup.Run. Здесь также можно узнать статистику команд и ознакомиться с их стартовыми составами.

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