Брюгге
Ювентус
«Брюгге»
Турнирное положение: команда из одноименного города борется за попадание в плей-офф Лиги чемпионов.
Сейчас у коллектива из Брюгге 10 очков и 19-я строчка в турнирной таблице.
Брюгге — Ювентус: коэффициенты букмекеров
«Черно-синие» забили всего шесть мячей, а пропустили — восемь.
Последние матчи: в прошлых турах чемпионата Бельгии «Брюгге» победил «Беерсхот» (4:2), «Андерлехт» (3:0) и «Вестерло» (4:3).
Также подопечные Ники Хайена выиграли у «Хеверли Лувен» (3:0) и «Генка» (2:1) в Кубке Бельгии.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
В Лиге чемпионов же команда в последней игре обыграла «Спортинг» (2:1).
Не сыграют: из-за травмы не примут участие в игре Заид Ромеро и Ромео Верман.
Состояние команды: в чемпионате Бельгии «Брюгге», как и всегда является одним из главных претендентов на титул и только на очко отстает от первого «Генка».
В Лиге чемпионов, конечно, все сложнее, но даже выход в плей-офф станет для бельгийской команды грандиозным успехом.
«Ювентус»
Турнирное положение: команда из Турина имеет проблемы, но претендует на выход в плей-офф.
Сейчас у «зебр» 11 очков и только 14-я строчка в турнирной таблице Лиги чемпионов.
Туринский коллектив смог забить девять мячей, а в свои ворота пропустил всего пять.
Последние матчи: в последних играх чемпионата Италии «черно-белые» выиграли у «Милана» (2:0), но сыграли вничью с «Аталантой» (1:1), «Торино» (1:1) и «Фиорентиной» (2:2).
Также туринцы уступили «Милану» (1:2) в матче полуфинала Суперкубка Италии.
В Лиге чемпионов «Старая сеньора» смогла победить «Манчестер Сити» (2:0).
Не сыграют: в лазарете команды сейчас Аркадиуш Милик, Бремер, Франсишку Консейсау и Хуан Кабаль.
Состояние команды: в этом сезоне «Ювентус» нестабилен. Подопечные Тьяго Мотты часто играют вничью, поэтому пока что и не претендуют на чемпионский титул в Италии.
Думается, что «Ювентус» в любом случае заскочит в зону Лиги чемпионов и будет стараться как можно лучше выступить в самом престижном клубном турнире Европы. У команды все для этого есть.
Статистика для ставок
- «Брюгге» не проигрывает на протяжении 18 матчей во всех турнирах
- «Ювентус» проиграл только 1 матч из последних 18 во всех турнирах
- В последнем очном матче в 2005 году «"Ювентус" победил "Брюгге" со счетом 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: "Ювентус" — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.35, а победа "Брюгге" — в 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.05 и 1.77.
- 2.30Челси — Вулверхэмптон: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 3.65Вильярреал — Мальорка: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.90Монако — Астон Вилла: прогноз и ставкаЗавтра в 20:45
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Прогноз: команды давно не проигрывают и любят играть вничью, поэтому и тут поставим, что они не выявят сильнейшего.
Ставка: ничья за 3.35.
Прогноз: команды крайне мало забивают в этом сезоне Лиги чемпионов, поэтому много голов не ждем.
Ставка: тотал меньше 2 за 2.55.