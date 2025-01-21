21 января в седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов «Брюгге» на своем поле сыграет против «Ювентус». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брюгге»

Турнирное положение: команда из одноименного города борется за попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

Сейчас у коллектива из Брюгге 10 очков и 19-я строчка в турнирной таблице.

«Черно-синие» забили всего шесть мячей, а пропустили — восемь.

Последние матчи: в прошлых турах чемпионата Бельгии «Брюгге» победил «Беерсхот» (4:2), «Андерлехт» (3:0) и «Вестерло» (4:3).

Также подопечные Ники Хайена выиграли у «Хеверли Лувен» (3:0) и «Генка» (2:1) в Кубке Бельгии.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

В Лиге чемпионов же команда в последней игре обыграла «Спортинг» (2:1).

Не сыграют: из-за травмы не примут участие в игре Заид Ромеро и Ромео Верман.

Состояние команды: в чемпионате Бельгии «Брюгге», как и всегда является одним из главных претендентов на титул и только на очко отстает от первого «Генка».

В Лиге чемпионов, конечно, все сложнее, но даже выход в плей-офф станет для бельгийской команды грандиозным успехом.

«Ювентус»

Турнирное положение: команда из Турина имеет проблемы, но претендует на выход в плей-офф.

Сейчас у «зебр» 11 очков и только 14-я строчка в турнирной таблице Лиги чемпионов.

Туринский коллектив смог забить девять мячей, а в свои ворота пропустил всего пять.

Последние матчи: в последних играх чемпионата Италии «черно-белые» выиграли у «Милана» (2:0), но сыграли вничью с «Аталантой» (1:1), «Торино» (1:1) и «Фиорентиной» (2:2).

Также туринцы уступили «Милану» (1:2) в матче полуфинала Суперкубка Италии.

В Лиге чемпионов «Старая сеньора» смогла победить «Манчестер Сити» (2:0).

Не сыграют: в лазарете команды сейчас Аркадиуш Милик, Бремер, Франсишку Консейсау и Хуан Кабаль.

Состояние команды: в этом сезоне «Ювентус» нестабилен. Подопечные Тьяго Мотты часто играют вничью, поэтому пока что и не претендуют на чемпионский титул в Италии.

Думается, что «Ювентус» в любом случае заскочит в зону Лиги чемпионов и будет стараться как можно лучше выступить в самом престижном клубном турнире Европы. У команды все для этого есть.

Статистика для ставок

«Брюгге» не проигрывает на протяжении 18 матчей во всех турнирах

«Ювентус» проиграл только 1 матч из последних 18 во всех турнирах

В последнем очном матче в 2005 году «"Ювентус" победил "Брюгге" со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: "Ювентус" — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.35, а победа "Брюгге" — в 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.05 и 1.77.

Прогноз: команды давно не проигрывают и любят играть вничью, поэтому и тут поставим, что они не выявят сильнейшего.

Ставка: ничья за 3.35.

Прогноз: команды крайне мало забивают в этом сезоне Лиги чемпионов, поэтому много голов не ждем.

Ставка: тотал меньше 2 за 2.55.