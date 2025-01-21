ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирилл Дементьев«Не жду от "Ман Сити" и ПСЖ суперзрелищного матча». Кирилл Дементьев — о ярком футбольном уик-энде в Европе и возобновляющейся Лиге чемпионов ВенделТрансферный дайджест. 14 — 20 января «Авангард» не проигрывает на протяжении 6 матчейНеудачливый СКА, безыдейный «Нефтехимик», никому не проигрывающие «Авангард» и «Автомобилист»
  • 19:10
    • Официально: Луис Энрике стал игроком «Зенита»
  • 19:02
    • «Зенит» сообщил о переходе Артура в «Ботафого», Вендел покинет клуб в конце сезона
    Все новости спорта

    «Брюгге» и «Ювентус» сыграют вничью?!

    «Брюгге» — «Ювентус». Прогноз и ставка (к. 3.35) на футбол, Лига чемпионов, 21 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Ювентус Прогнозы на Бельгия. Про Лига Прогнозы на Брюгге Календарь Лиги чемпионов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    21 января в седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов «Брюгге» на своем поле сыграет против «Ювентус». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 21 Января 2025 года

    Брюгге

  • Брюгге
    •  Брюгге 23:00 Ювентус

    Ювентус

  • Турин
    •

    «Брюгге»

    Турнирное положение: команда из одноименного города борется за попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

    Сейчас у коллектива из Брюгге 10 очков и 19-я строчка в турнирной таблице.

    Брюгге — Ювентус: коэффициенты букмекеров

    «Черно-синие» забили всего шесть мячей, а пропустили — восемь.

    Последние матчи: в прошлых турах чемпионата Бельгии «Брюгге» победил «Беерсхот» (4:2), «Андерлехт» (3:0) и «Вестерло» (4:3).

    Также подопечные Ники Хайена выиграли у «Хеверли Лувен» (3:0) и «Генка» (2:1) в Кубке Бельгии.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    В Лиге чемпионов же команда в последней игре обыграла «Спортинг» (2:1).

    Не сыграют: из-за травмы не примут участие в игре Заид Ромеро и Ромео Верман.

    Состояние команды: в чемпионате Бельгии «Брюгге», как и всегда является одним из главных претендентов на титул и только на очко отстает от первого «Генка».

    В Лиге чемпионов, конечно, все сложнее, но даже выход в плей-офф станет для бельгийской команды грандиозным успехом.

    «Ювентус»

    Турнирное положение: команда из Турина имеет проблемы, но претендует на выход в плей-офф.

    Сейчас у «зебр» 11 очков и только 14-я строчка в турнирной таблице Лиги чемпионов.

  • Идеальная замена Мбаппе. Почему «Пари Сен-Жермен» подписал Хвичу Кварацхелию
  • Парижский клуб надеется, что вингер сборной Грузии сбалансирует их атаку
  • 18/01/2025

    • Туринский коллектив смог забить девять мячей, а в свои ворота пропустил всего пять.

    Последние матчи: в последних играх чемпионата Италии «черно-белые» выиграли у «Милана» (2:0), но сыграли вничью с «Аталантой» (1:1), «Торино» (1:1) и «Фиорентиной» (2:2).

    Также туринцы уступили «Милану» (1:2) в матче полуфинала Суперкубка Италии.

    В Лиге чемпионов «Старая сеньора» смогла победить «Манчестер Сити» (2:0).

    Не сыграют: в лазарете команды сейчас Аркадиуш Милик, Бремер, Франсишку Консейсау и Хуан Кабаль.

    Состояние команды: в этом сезоне «Ювентус» нестабилен. Подопечные Тьяго Мотты часто играют вничью, поэтому пока что и не претендуют на чемпионский титул в Италии.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Думается, что «Ювентус» в любом случае заскочит в зону Лиги чемпионов и будет стараться как можно лучше выступить в самом престижном клубном турнире Европы. У команды все для этого есть.

    Статистика для ставок

    • «Брюгге» не проигрывает на протяжении 18 матчей во всех турнирах

    • «Ювентус» проиграл только 1 матч из последних 18 во всех турнирах

    • В последнем очном матче в 2005 году «"Ювентус" победил "Брюгге" со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: "Ювентус" — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.18. Ничья оценена в 3.35, а победа "Брюгге" — в 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: команды давно не проигрывают и любят играть вничью, поэтому и тут поставим, что они не выявят сильнейшего.

    Ставка: ничья за 3.35.

    Прогноз: команды крайне мало забивают в этом сезоне Лиги чемпионов, поэтому много голов не ждем.

    Ставка: тотал меньше 2 за 2.55.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч АЕК Ларнака — АПОЭЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бостон — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мирандес — Малага
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Комо — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Челси — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Вильярреал — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.41
  • Экспресс дня 20 января
  • Сегодня в 23:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Боавишта — Каса Пия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.73
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Бостон
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гауфф — Бадоса
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брюгге» — «Ювентус»: прогноз, ставка (3.35), статистика, коэффициенты матча 21.01.2025. Прогнозы на футбол. «Брюгге» и «Ювентус» сыграют вничью?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры