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    «Бенфика» — «Барселона». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 7-го тура Лиги Чемпионов «Бенфика» — «Барселона»

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    «Барселона» сыграет в гостях с «Бенфикой» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Бенфика»

    «Бенфика» набрала 10 очков в 6-ти матчах и на данный момент занимает 17-е место в турнирной таблице. Отставание от 8-й строчки составляет 3 балла. Португальский клуб одержал 3 победы, один раз сыграл вничью и дважды уступил, забив 10 голов и пропустив 7 раз в свои ворота.

    В прошлом туре «Бенфика» впервые сыграла вничью, поделив очки в домашнем матче с «Болоньей» (0:0). До этого команда Бруну Лаже вырвала победу в гостях у «Монако» (3:2), а еще ранее минимально проиграла на выезде «Баварии» (0:1).

    В чемпионате Португалии «орлы» занимают второе место и отстают от лидирующего «Спортинга» на три очка. В крайнем туре «Бенфика» разгромила на своем поле «Фамаликан» со счетом 4:0.

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    «Барселона»

    «Барселона» идет на втором месте в общей таблице Лиги Чемпионов, набрав 15 очков в 6-ти матчах. Команда Ханси Флика одержала 5 побед при одном поражении, забив 21 гол и пропустив 7 мячей в свои ворота.

    «Сине-гранатовые» начали турнир с гостевого поражения от «Монако» (1:2), но затем каталонцы очков уже не теряли. В четырех следующий матчах «Барселона» разгромила «Янг Бойз» (5:0), «Баварию» (4:1), «Црвену Звезду» (5:2) и «Брест» (3:0), а в крайнем туре сломила сопротивление дортмундской «Боруссии» — 3:2.

    В крайнем туре чемпионата Испании «Барселона» не смогла одолеть в гостях «Хетафе» (1:1), продлив свою серию без побед до 4-х матчей. На данный момент «сине-гранатовые» занимают третье место в турнирной таблице Ла Лиги с отставанием в 7 очков от лидирующего мадридского «Реала».

    Личные встречи

    Последний раз команды играли между собой на групповом этапе Лиги Чемпионов сезона 2021/2022. Матч в Лиссабоне завершился крупной победой «Бенфики» со счетом 3:0, а в Барселоне была зафиксирована нулевая ничья (0:0).

    Всего в 8-ми очных встречах на счету «Барселоны» 3 победы, «Бенфика» оказалась сильнее в одном случае и четырежды команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бенфика» — «Барселона» с коэффициентом 2.10.

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