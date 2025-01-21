21 января в седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов «Бенфика» на своем поле сыграет против «Барселоны». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бенфика»

Турнирное положение: команда из Лиссабона борется за попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

В настоящий момент «орлы» имеют в своем активе десять очков и располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице.

Лиссабонцы смогли забить десять мячей, а в свои ворота пропустили семь.

Последние матчи: в прошлых турах чемпионата Португалии «красные» победили «Фамаликан» (4:0), но проиграли «Браге» (1:2) и «Спортингу» (0:1).

Также лиссабонский коллектив смог победить «Брагу» (3:0) и «Спортинг» по пенальти, выиграв Кубок Лиги, и «Фаренсе» (3:1) в Кубке страны.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

В последней игре Лиги чемпионов же «славные» сыграли вничью с «Болоньей» (0:0).

Не сыграют: травмированы Анхель Ди Мария и Ренату Санчес.

Состояние команды: в этом сезоне «Бенфика» идет достаточно хорошо и претендует не только на чемпионский титул и Кубок Португалии, а и на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Подопечные Бруну Лажи точно не являются мальчиками для битья и могут навязать борьбу абсолютно любому сопернику. «Бенфика» показывает достаточно качественный футбол.

«Барселона»

Турнирное положение: команда из одноименного города сможет сыграть в плей-офф Лиги чемпионов.

Сейчас в активе каталонской команды 15 очков и вторая строчка в турнирной таблице.

«Блаугранас» смогли 21 раз поразить ворота соперника и семь раз пропустить в свои.

Последние матчи: в прошлом туре испанской Примеры команда из Барселоны сыграла вничью с «Хетафе» (1:1).

До этого «сине-гранатовые» выиграли у «Барбастро» (4:0) и «Бетиса» в Кубке Испании, а также у «Атлетика» (2:0) и «Реала» (5:2) — в Суперкубке страны.

В последней игре Лиги чемпионов же команда из столицы Каталонии победила «Боруссию» из Дортмунда (3:2).

Не сыграют: в лазарете каталонского коллектива находятся Марк-Андре тер Штеген, Иньиго Мартинес и Марк Берналь.

Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика показывают прекрасный футбол, однако бывает, что команда не совсем стабильна и проваливает некоторые матчи.

Безусловно, «Барселона» является фаворитом всех турниров, в которых участвует. Думается, что «Барселона» точно поборется за победу как в чемпионате страны, так и в Лиге чемпионов.

Статистика для ставок

«Бенфика» выиграла 4 последних матча во всех турнирах

«Барселона» не проигрывает на протяжении 5 матчей во всех турнирах

В последнем очном матче в 2021 году «Барселона» и «Бетис» сыграли вничью 0:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 4.20, а победа «Бенфики» — в 3.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.47 и 2.65.

Прогноз: «Барселона» в последнее время много забивает и в каждом матче пропускает, поэтому ждем результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.10.

Прогноз: «Барселона» все же сильнее своего соперника и должна побеждать.

Ставка: победа «Барселоны» с форой-1 за 2.40.