Бенфика
Барселона
«Бенфика»
Турнирное положение: команда из Лиссабона борется за попадание в плей-офф Лиги чемпионов.
В настоящий момент «орлы» имеют в своем активе десять очков и располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице.
Бенфика — Барселона: коэффициенты букмекеров
Лиссабонцы смогли забить десять мячей, а в свои ворота пропустили семь.
Последние матчи: в прошлых турах чемпионата Португалии «красные» победили «Фамаликан» (4:0), но проиграли «Браге» (1:2) и «Спортингу» (0:1).
Также лиссабонский коллектив смог победить «Брагу» (3:0) и «Спортинг» по пенальти, выиграв Кубок Лиги, и «Фаренсе» (3:1) в Кубке страны.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
В последней игре Лиги чемпионов же «славные» сыграли вничью с «Болоньей» (0:0).
Не сыграют: травмированы Анхель Ди Мария и Ренату Санчес.
Состояние команды: в этом сезоне «Бенфика» идет достаточно хорошо и претендует не только на чемпионский титул и Кубок Португалии, а и на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Подопечные Бруну Лажи точно не являются мальчиками для битья и могут навязать борьбу абсолютно любому сопернику. «Бенфика» показывает достаточно качественный футбол.
«Барселона»
Турнирное положение: команда из одноименного города сможет сыграть в плей-офф Лиги чемпионов.
Сейчас в активе каталонской команды 15 очков и вторая строчка в турнирной таблице.
«Блаугранас» смогли 21 раз поразить ворота соперника и семь раз пропустить в свои.
Последние матчи: в прошлом туре испанской Примеры команда из Барселоны сыграла вничью с «Хетафе» (1:1).
До этого «сине-гранатовые» выиграли у «Барбастро» (4:0) и «Бетиса» в Кубке Испании, а также у «Атлетика» (2:0) и «Реала» (5:2) — в Суперкубке страны.
В последней игре Лиги чемпионов же команда из столицы Каталонии победила «Боруссию» из Дортмунда (3:2).
Не сыграют: в лазарете каталонского коллектива находятся Марк-Андре тер Штеген, Иньиго Мартинес и Марк Берналь.
Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика показывают прекрасный футбол, однако бывает, что команда не совсем стабильна и проваливает некоторые матчи.
Безусловно, «Барселона» является фаворитом всех турниров, в которых участвует. Думается, что «Барселона» точно поборется за победу как в чемпионате страны, так и в Лиге чемпионов.
Статистика для ставок
- «Бенфика» выиграла 4 последних матча во всех турнирах
- «Барселона» не проигрывает на протяжении 5 матчей во всех турнирах
- В последнем очном матче в 2021 году «Барселона» и «Бетис» сыграли вничью 0:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 4.20, а победа «Бенфики» — в 3.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.47 и 2.65.
- 2.30Челси — Вулверхэмптон: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 3.65Вильярреал — Мальорка: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.11Спартак — Черноморец Нв: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Барселона» в последнее время много забивает и в каждом матче пропускает, поэтому ждем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.10.
Прогноз: «Барселона» все же сильнее своего соперника и должна побеждать.
Ставка: победа «Барселоны» с форой-1 за 2.40.