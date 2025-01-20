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    Тен Хаг может возглавить топ-клуб Бундеслиги

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    Дортмундская «Боруссия» в ближайшее время может уволить Нури Шахина с поста главного тренера.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    По информации Sky Sport, это может случиться уже на этой неделе, если «Боруссия» проиграет на выезде итальянской «Болонье» в матче Лиги чемпионов.

    Источник при этом утверждает, что новым главным тренером «Борусси» может стать Эрик тен Хаг.

    Нидерландский специалист в начале ноября был уволен из «Манчестер Юнайтед».

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  • 18/01/2025

    • Матч «Болонья» — «Боруссия» пройдет 21 января, начало — в 23:00 мск.

    Дортмундская «Боруссия» занимает десятое место в турнирной таблице Бундеслиги после 18 туров.

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