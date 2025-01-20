Тен Хаг может возглавить топ-клуб Бундеслиги

Дортмундскаяв ближайшее время может уволитьс поста главного тренера.

По информации Sky Sport, это может случиться уже на этой неделе, если «Боруссия» проиграет на выезде итальянской «Болонье» в матче Лиги чемпионов.

Источник при этом утверждает, что новым главным тренером «Борусси» может стать Эрик тен Хаг.

Нидерландский специалист в начале ноября был уволен из «Манчестер Юнайтед».

Матч «Болонья» — «Боруссия» пройдет 21 января, начало — в 23:00 мск.

Дортмундская «Боруссия» занимает десятое место в турнирной таблице Бундеслиги после 18 туров.