Тен Хаг может возглавить топ-клуб Бундеслиги

Эрик тен Хаг Фото: globallookpress.com
По информации Sky Sport, это может случиться уже на этой неделе, если «Боруссия» проиграет на выезде итальянской «Болонье» в матче Лиги чемпионов.
Источник при этом утверждает, что новым главным тренером «Борусси» может стать Эрик тен Хаг.
Нидерландский специалист в начале ноября был уволен из «Манчестер Юнайтед».
Матч «Болонья» — «Боруссия» пройдет 21 января, начало — в 23:00 мск.
Дортмундская «Боруссия» занимает десятое место в турнирной таблице Бундеслиги после 18 туров.