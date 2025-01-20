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    Колыванов: Грулеву пора раскрываться на полную катушку

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    Экс-нападающий сборной России и московского «Динамо» Игорь Колыванов считает, что Вячеславу Грулеву пора уже раскрыть свой талант.

    Вячеслав Грулев
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    Вячеслав Грулев

    «Я про Грулева давно говорил: надо что‑то менять. Уже не мальчик. Ему давали шансы, но, чтобы в "Динамо" играть, нужно давать результат.

    У него хорошие ноги, быстренький, обвести может. Но ему 25 лет, пора раскрываться на полную катушку. В "Динамо" особо не запомнился. Про него всё время говорили, что он талантливый», — сказал Колыванов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

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    10 января стало известно, что Грулев покинул московское «Динамо» и перебрался в «Пари НН», заключив контракт на 2,5 года.

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