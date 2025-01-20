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    • В «Манчестер Сити» объявили о подписании контракта с Хусановым
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    В «Манчестер Сити» объявили о подписании контракта с Хусановым

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    Защитник Абдукодир Хусанов перешел из «Ланса» в «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

    Абдукодир Хусанов перешел в «Манчестер Сити»
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    Абдукодир Хусанов перешел в «Манчестер Сити»

    Стало известно, что Хусанов подписал контракт с «Манчестер Сити» до лета 2029-го года.

    «Хусанов перешёл во французский "Ланс" из белорусского клуба "Энергетик-БГУ" летом 2023 года и зарекомендовал себя как один из самых интересных молодых защитников в Лиге 1.

    В свои 20 лет центральный защитник уже провёл 18 матчей за свою страну и помог Узбекистану сделать уверенный старт в борьбе за право впервые попасть на чемпионат мира в 2026 году», — сказано в сообщении «Манчестер Сити».

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    • В нынешнем сезоне Хусанов провел за «Ланс» 13 матчей в рамках Лиги 1 и не отметился результативными действиями.

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