Кержаков: Тренерский стресс несопоставим со стрессом игрока

«Тренерский стресс несопоставим со стрессом игрока. Игроком после победы ты живёшь на эйфории до следующего матча. Тренер так не может. Ты выиграл, чуть порадовался, приехал домой, выдохнул — и уже готовишься к тому, что будет завтра. А завтра — это подготовка к следующей игре.
После поражений — ещё хуже. Игрок всегда найдёт миллион причин, чтобы себя оправдать даже в случае очевидной ошибки. А тренер… Он за всё отвечает. Всё это удручает, печалит и тревожит. Когда я смотрю на себя во время флеш-интервью после матчей… Это другой человек — сразу 10-15 лет прибавляется», — сказал Кержаков Чемпионату.
Напомним, что специалист был уволен с поста главного тренера «Кайрата» 3-го сентября 2024-го года. Ранее Кержаков рассказал о своей финансовой грамотности во время футбольной карьеры.