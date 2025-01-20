ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирилл Дементьев«Не жду от "Ман Сити" и ПСЖ суперзрелищного матча». Кирилл Дементьев — о ярком уик-энде в Европе и Лиге чемпионов
  • 19:10
    • Официально: Луис Энрике стал игроком «Зенита»
    Все новости спорта

    Кержаков: Тренерский стресс несопоставим со стрессом игрока

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Томь Кайрат
    Экс-наставник «Томи» и «Кайрата» Александр Кержаков рассказал о стрессе во время тренерской работы.

    Александр Кержаков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кержаков

    «Тренерский стресс несопоставим со стрессом игрока. Игроком после победы ты живёшь на эйфории до следующего матча. Тренер так не может. Ты выиграл, чуть порадовался, приехал домой, выдохнул — и уже готовишься к тому, что будет завтра. А завтра — это подготовка к следующей игре.

    После поражений — ещё хуже. Игрок всегда найдёт миллион причин, чтобы себя оправдать даже в случае очевидной ошибки. А тренер… Он за всё отвечает. Всё это удручает, печалит и тревожит. Когда я смотрю на себя во время флеш-интервью после матчей… Это другой человек — сразу 10-15 лет прибавляется», — сказал Кержаков Чемпионату.

  • Трансферный дайджест. 14 — 20 января
  • Вендел покинет «Зенит», за Гиттенсом начали охоту топ-клубы, «Айнтрахт» нашел замену Мармушу
  • Сегодня

    • Напомним, что специалист был уволен с поста главного тренера «Кайрата» 3-го сентября 2024-го года. Ранее Кержаков рассказал о своей финансовой грамотности во время футбольной карьеры.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «волки» доставить проблемы «синим»?
  • «Челси» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Вильярреал» и «Мальорка» не определят победителя?
  • «Вильярреал» — «Мальорка». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • Удержится ли «Вилла» в топ-8 Лиги чемпионов?
  • «Монако» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус €300 за пополнение счёта
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 20 января
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Челси — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Вильярреал — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монако — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Галатасарай — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  4.44
  • Экспресс дня 21 января
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры