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    Кержаков: Я тратил очень много, бездарно распоряжался деньгами

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    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков признался, что не умел распоряжаться деньгами в бытность футболистом.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    По словам трехкратного чемпиона РПЛ, в настоящее время он живет по средствам и не чувствует себя при этом в чем-то ущемленным.

    «Я очень много тратил, никогда не считал. Даже не знал цен. Когда есть деньги, ты на них не смотришь.

    Сейчас живу соразмерно карману. Жить по средствам ― вполне нормальная история. Не чувствую себя ущербно. Сейчас осознаю, как бездарно распоряжался деньгами, когда они у меня были в большом количестве. Я не ценил это. Лучше бы помогал нуждающимся еще в большем объеме, чем тогда это делал, а не шиковал», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

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