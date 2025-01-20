Кержаков: Я тратил очень много, бездарно распоряжался деньгами

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков признался, что не умел распоряжаться деньгами в бытность футболистом.

По словам трехкратного чемпиона РПЛ, в настоящее время он живет по средствам и не чувствует себя при этом в чем-то ущемленным.

«Я очень много тратил, никогда не считал. Даже не знал цен. Когда есть деньги, ты на них не смотришь.

Сейчас живу соразмерно карману. Жить по средствам ― вполне нормальная история. Не чувствую себя ущербно. Сейчас осознаю, как бездарно распоряжался деньгами, когда они у меня были в большом количестве. Я не ценил это. Лучше бы помогал нуждающимся еще в большем объеме, чем тогда это делал, а не шиковал», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».